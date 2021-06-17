快訊／新北長者可跨區預約打疫苗　柯文哲：只要滿80歲都可以來

記者蔡文鈴／台北報導

長者疫苗開打，北市將於本周開放第二梯次長者預約，不過新北市僅開放82歲到84歲長者預約，傳出有心北長者將跨區預約。對此，台北市長柯文哲17日下午於疫情記者會表示，不管是否設籍北市，只要滿80歲都可以上網預約。

柯文哲表示，雙北是首都生活圈都依樣，「我認為，國家力量在國民全體，相信國民台灣才能成為未現代化國家，才能成為強國」，政府施政不要都在防弊不敢興利。

柯文哲呼籲，今明兩天拜託大家，住台北的滿80歲的，不管是否設籍北市都可上網登錄，現在還有28000的名額，就看 六日登記狀況如何，考慮之後年齡是否再往下降。

中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增175例COVID-19本土確定病例，另確診個案中新增19例死亡。個案分佈以新北市87例最多，其次為台北市34例，苗栗縣31例，新竹縣10例，桃園市7例，花蓮縣、基隆市及台中市各2例。其中雙北地區以外縣市54例中，53例為已知感染源、1例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

針對疫苗開打不良狀況的情形，指揮中心17日表示，截至6月16日為止，國內共計113萬3,515位民眾接種AstraZeneca COVID-19疫苗，其中17萬4,098名為75歲以上長者。根據疫苗不良事件通報系統(VAERS)顯示，目前已收到11例接種AstraZeneca COVID-19疫苗後死亡之報告，其中8例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病。部分個案經解剖後已可確認死因。

指揮中心強調，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮並做出因應；同時提醒所有符合目前開放疫苗接種順序的民眾，皆能依照各縣市政府的說明接種COVID-19疫苗，除了保護個人免於罹病，更可建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。