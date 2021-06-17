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20長者打疫苗後猝死！醫曝「這幾類人」先別打：身體可能撐不住

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。位在板橋高中體育館的疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）

▲日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，已於15日全面為長者施打。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者高琳景／綜合報導

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗15日開打，沒想到短短2天即傳出有長輩打完疫苗後過世的消息，截至今（17）日下午4點已累積20死，讓不少家屬及老人家憂心而不敢施打。對此，腎臟科醫師江守山就提醒，施打前若出現血糖太高、重感冒等，就不應施打疫苗，因為會加重病況，甚至造成身體無法負擔進而致命。

全台這兩天為高齡長輩接種疫苗，卻傳出20人施打後猝死，讓不少人開始擔憂「到底還要不要打？」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，死亡各種可能性都有，不排除和打疫苗有關，但就國外資料和整體評估來看，還是「利大於弊」，所以建議還是要施打。不過到底要不要打？腎臟科名醫江守山建議，有出現幾個狀況的民眾，就不要去施打疫苗。

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▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。位在板橋高中體育館的疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）

▲截至今（17）日下午4點已累積20人打完疫苗後死亡，消息傳出讓不少人擔憂。（圖／記者湯興漢攝）

江守山醫師接受《三立新聞網》訪問時表示，「其實打疫苗就是在身體啟動一個小型的免疫戰爭，如果本身免疫不好，或是已經有發炎等症狀，只會加重身體的負擔，特別是老人，很可能撐不住。」因此江守山建議，如果平時有慢性病控制得不是很好，常常需要常跑急診的，或是血糖都在3、4百以上的民眾，「這樣子去打疫苗其實出事情的機會就很高」。

此外，若自身情況剛好遇上急性疾病的，例如拉好幾次肚子、感冒嚴重到發燒，身體有出現發炎、痠痛和疲憊感狀況等，或是身體明顯嚴重不適者，「建議都先別打疫苗，這只會會加重身體的負擔。你身體都已經在打戰了，這時候又開闢一個新戰場，風險很高，特別是老人家。」

▲▼江守山。（圖／翻攝臉書江守山醫師）

▲江守山提醒，施打前若本身有重感冒或是發炎狀況等，建議先別打疫苗，以免造成身體負荷不了。（圖／翻攝臉書江守山醫師）

江守山進一步表示，若是穩定的慢性病，民眾就可以放心打，像是尿毒、心臟瓣膜疾病、慢性肝炎和化療後的癌症等，這些就可以施打，若是有疑問也可以事先詢問醫師。

最後，江守山也不忘提醒，「很多家屬可能會想到現場再詢問長輩能否施打。」但其實，現場接種疫苗的醫護人員相當忙碌，不妨可以自身先主動注意長輩的狀況，有疑問的地方就先詢問醫師。

本站今報導《疫苗開打「18人接種後猝死」90歲翁打完OHCA》指出，自AZ疫苗開放高齡者施打後，全台已有18人接種後猝死，其中以台中市人最多，而猝死原因和疫苗是否有關，還待後續了解。

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