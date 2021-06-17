快訊／苗栗85歲婦打完疫苗隔天沒心跳！緊急送醫救回一命

▲苗栗縣三義鄉1名85歲老婦，15日打完疫苗後隔日突然沒了呼吸、心跳，所幸經送醫搶救後已恢復生命徵象。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

全國同步於15日起施打日本提供的AZ疫苗，至16日下午5時止，苗栗縣通報新冠疫苗接種不良反應5件，3件症狀為畏光、紅疹及頭痛，1件已排除；其中最嚴重為三義鄉1名85歲老婦，打完後隔天突然身體不適，送到衛生所後失去呼吸心跳，消防分隊緊急將人送至衛福部立苗栗醫院，經搶救恢復呼吸心跳。

苗栗縣衛生局表示，16日下午4時許，三義鄉衛生所接獲1名85歲老婦家屬打電話稱，家中長者身體不適，並表示15日下午有至衛生所接種AZ疫苗，後續由鄰居開車送至衛生所，到達衛生所時臉色蒼白、血壓偏低，經衛生所初步進行急救並呼叫119到場，緊急送至部立苗栗醫院急救。

▲老婦被送上救護車後，救護人員立刻施行CPR搶救，到院後成功救回一命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經查後了解，這名老婦平日有服用高血壓藥，16日起床時曾跟家屬表示身體無力，下午症狀加劇後送衛生所。苗縣府指出，相關新冠疫苗接種不良反應通報，衛生局將協助提出預防接種受害救濟申請及收集相關病歷資料，提送中央審議，再由中央判斷是否與施打疫苗有關。

苗栗縣政府也表示，自國內疫情爆發以來，苗栗共累計490人確診，其中移工396人、本國籍民眾94人。縣府表示，外籍移工占縣內確診總數81%，其中最初爆發移工群聚感染的竹南鎮最多，共318人；頭份市131人居次；而造橋鄉21例、後龍鎮10例為確診數達10人以上鄉鎮市。

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