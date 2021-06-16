1.4萬人擠爆泰山！賞日出撲空「纜車又關閉」　衝撞閘口怒吼：開門

▲泰山人群擁擠，一度奔跑衝向閘口 。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

上周末端午假期山東泰山發生大批遊客暫時受困的情況，萬名遊客上泰山頂觀賞日出，但不僅因雲霧過大沒能看見，下山準備乘坐纜車時，又遇上中天門纜車暫停服務，導致大批人潮滯留纜車等候區，部分民眾索性選擇步行下山，但大部分人因纜車臨時停止服務且人潮擁擠而浮躁，最後發生衝撞閘口要求開放纜車等混亂情況。泰山景區管委會事後道歉；然而有媒體提到這已是老毛病一犯再犯。

綜合陸媒報導，逾萬名遊客趁著端午連假，在13日登上泰山山頂觀看絕美日出，不過當天天公不作美，山頂起了大霧使得日出和壯觀景點都沒看見，敗興而歸的大批遊客之後集中下山，抵達中天門準備乘坐索道（台稱纜車），卻遇到關閉3至4小時以上的情況，導致遊客全擠進遊客中心內。

▲遊客大喊要求開門。（圖／翻攝自微博）

起初大量遊客還能按序排隊，但距離日出時間4個小時後，開始浮躁的部分遊客乾脆翻越隔離護欄，直接衝向檢票口向工作人員要求開閘，還闖入旅遊車發車區和旅遊公路等非遊覽區，之後大批民眾在閘口前不斷鼓譟、衝撞，怒吼著「開門！開門！」

事後泰山景區管委後於官發網站發布說明，從官方視角還原當天情況，指出12日一整天接待進山的遊客為2.8萬人；13日0時至上午11時則接待進1.2萬人，當天清晨在山頂觀看日出的遊客人數約1.4萬人。管委會表示雖未達到遊客接待量的紅線，但因當天旅遊設施的工程維護和服務以及管理不到位的原因，仍向長期關心、支持泰山景區的各位遊客致以真切的歉意，也表達感謝。

▲現場遊客脾氣相當浮躁 。（圖／翻攝自微博）

管委會指出當衝撞閘門的事件發生後，管委會立刻抽調40名公安、武警和消防等力量上山維護秩序，並緊急增加運輸車輛和簡化售票流程等。

不過根據《搜狐》一篇名為「每逢節日曝出負面，每次又拒不認錯的泰山，老本還能吃多久？」的文章指出，這次是泰山「又一次」因負面消息登上微博熱搜，而其實從清明節到大陸五一長假，泰山都一再發生「大量遊客聚集、滯留」的情況。三個節日，皆因負面消息三次登上熱搜。

文章指出泰山方面雖然道歉但並不認錯，並將原因歸咎於當時的旅客流量巨大，超過中天門每小時單向最大運量的1630人，才會導致人潮滯留的情況。事實上同樣的情況也發生在搭乘纜車下車後，遊客們又再度於天外村搭乘客車時發生聚集滯留，文章指出顯然泰山方面連旅客流量高峰時都沒準備好備案，「只能說泰山方面有些跟不上」。