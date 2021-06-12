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黑手黨「屠人魔」假釋出獄！狠奪150條人命、炸毀國寶級美術館

▲惡名昭彰的西西里黑手黨老大布魯斯卡（Giovanni Brusca）。（圖／達志影像／美聯社）

▲惡名昭彰的西西里黑手黨老大布魯斯卡（Giovanni Brusca）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

西西里黑手黨老大布魯斯卡（Giovanni Brusca）服刑25年後，於本月1日獲假釋出獄，他在過去曾犯下逾百起駭人聽聞的命案，被外界稱為「屠人魔」，其中包括在公路上公然引爆400斤炸藥，暗殺黑手黨剋星檢察官法爾康（Giovanni Falcone）夫婦等人、監禁虐待背叛者之子後殺害，還以強酸溶蝕屍體，以及1993年在羅馬、佛羅倫斯和米蘭發動一連串爆炸攻擊案，甚至警告當局別再試圖掃黑，種種惡行都讓他獲得假釋一事在義大利引起軒然大波，法爾康一案的受害者家屬更痛批，「大屠殺真相未明，主使者布魯斯卡竟能重獲自由！」

綜合外媒報導，布魯斯卡生於「黑幫世家」，曾祖父、祖父和父親都是黑手黨人，布魯斯卡三兄弟也「遵循家族傳統」進入組織，後來在黑手黨剋星檢察官法爾康（Giovanni Falcone）等人主導的大掃黑年代中，趁著各黑幫大佬紛紛落馬被捕之際，坐上西西里黑幫第一把交椅「矮子托托」（Salvatore “Toto” Riina）的地位，成為「大哥中的大哥」（boss of bosses)，因外貌緣故，被黑手黨圈內暱稱為「豬仔」。

布魯斯卡手段狠辣兇殘，1992年在公路事先埋下大批炸藥，以遠端按鈕遙控方式，高調暗殺法爾康，該案導致法爾康夫婦及三名保鑣當場喪生，爆炸威力之強連地震監測儀器都感受到，震撼義大利各界，也促使當局加強掃蕩黑幫。

由於其中一名參與暗殺行動的成員馬提歐（Santino Di Matteo）被捕後，向警方供出犯案過程，讓布魯斯卡心生恨意，竟命手下偽裝為警察，綁走馬提歐的11歲兒子，監禁虐待近2年後勒斃，並用強酸溶蝕屍體，令馬提歐之子死無全屍。但這並未完全消除布魯斯卡的不滿，隨後他在羅馬、佛羅倫斯和米蘭等地，接連策畫實施爆炸案，警告當局別再輕舉妄動，還以炸彈襲擊知名的烏菲茲美術館，造成6死26傷的慘劇，並損毀眾多無價藝術瑰寶。

▲布魯斯卡（Giovanni Brusca）1996年被捕後，一名蒙面警察在警局外歡呼尖叫。（圖／達志影像／美聯社）

▲布魯斯卡（Giovanni Brusca）1996年被捕後，一名蒙面警察在警局外歡呼尖叫。（圖／達志影像／美聯社）
布魯斯卡在1996年與弟弟文森佐(Vincenzo Brusca)一同落網，當時兄弟二人與家人藏在西西里島西南海岸城鎮阿格里真托，調查人員透過竊聽他的手機，正好聽到便衣警察騎摩托車經過其住處外發出的噪音，比對後確認了他的位置，順利不費一發子彈便攻堅，將兄弟二人逮捕歸案。當時布魯斯卡全家才剛吃完晚餐，正打算看電視放鬆放鬆，而那時將要播出的正是遇刺檢察官法爾康的電影。

布魯斯卡的人生經歷過於傳奇、富有戲劇張力，爾後不少義大利電視劇和電影中都有以他為原型的黑幫角色，入獄後的他曾被判處終身監禁，後來轉為檢方的汙點證人，除了招共曾犯下逾百起命案外，也指證其他其他黑手黨成員，因此獲得減刑假釋。他更在獄中表示，「我是個像動物一樣的殺手，殺了150人，甚至不記得他們的名字。」

布魯斯卡將獲得4年假釋期，引起義大利各界反對聲浪，右翼聯盟黨領袖薩爾維尼 （Matteo Salvini）更對此痛批，「這絕非義大利人該獲得的『正義』！」戲劇化的是，讓布魯斯卡得以獲假釋的法律正是在法爾康任內所訂定，藉由成員轉為汙點證人指證，從內部破除西西里黑手黨以血緣及沉默準則組成的銅牆鐵壁，至今成效頗豐。

1984年被黑手黨殺害的已故記者朱塞佩之子、西西里反黑手黨委員會主席法瓦則表示，「減刑是基於法律協議，而不是確認悔改的誠意，讓90%黑手黨成員轉為線人是出於戰略考量，我對此沒什麼好說的，但多虧他的證詞，我父親的案子才得以在10年後重新開庭。」

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