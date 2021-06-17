添好運楊枝甘露變冰淇淋！超商「任2件0元」開吃　GODIVA推最新雪糕

▲芋頭香氣伴隨西米露，Q彈口感十分清爽。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣這麼熱一定要吃冰！7-11就和添好運聯手打造2款獨家冰品，將楊枝甘露和芋頭西米露變身為沁涼冰品，買2件還有機會能抽中0元或5折等優惠，另外，7-11還限量販售2款GODIVA雪糕新口味，甜點控一定要吃。全家則是找來網紅古娃娃合作，推出2款茶雪糕，還有超邪惡花生、芝麻湯圓冰。

7-11這次就攜手米其林一星名店「添好運」，獨家開發「小美楊枝甘露冰淇淋」和「小美芋頭西米露雪糕」，還能搭配冰品戳戳樂活動，有機會享任2件0元等優惠，另外，喜歡喝飲料的人也絕對不能錯過聯名款「添好運楊枝甘露」，內含芒果果泥、椰果和寒天珍珠，口感十分豐富。

▲芋頭西米露雪糕、楊枝甘露可享冰品戳戳樂優惠。

甜點控則是一定要吃7-11獨家限量販售的「GODIVA草莓脆碎黑巧克力雪糕」和「GODIVA焦糖脆碎檸檬茶風味黑巧克雪糕」，將比利時黑巧克力的細緻濃郁風味分別融合草莓及檸檬的酸香，即日起至12/31止，憑盒身折價券還可至GODIVA門市享滿300元折抵50元優惠。

▲2款GODIVA新口味雪糕，只有7-11買得到。



全家則是找來網紅「古娃娃」聯手打造2款聯名茶雪糕，首先是最邪惡的「伯爵可可奶蓋雪糕」，選用可可奶蓋作為主要冰體，內餡搭配布朗尼蛋糕，外層則帶有濃郁茶香，多層次滋味讓人一口接一口，另一款「鐵觀音濃奶茶奶蓋雪糕」，大口咬下是鐵觀音奶茶香，同樣加入布朗尼蛋糕體，冰控不能放過，即日起至7/13還享任選2件8折優惠。

▲「全家X古娃娃」推聯名冰品。（圖／全家提供，下同）

另外，全家還吃得到罪惡花生、芝麻湯圓冰，即日起推出「桂冠冰菓室」系列冰品，必吃神複製桂冠湯圓內餡的「流心芝麻」、「流心花生」冰淇淋，選用有著清新玄米香的冰淇淋，輕挖開可是能看到超療癒芝麻、花生餡的流心畫面，還有宇治金時、楊枝甘露2款異國風味冰，欠吃到不行。

▲同步吃桂冠湯圓冰。