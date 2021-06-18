　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限店賣！200間「超商菜市場」開張了　40種蔬菜任選、即期還打7折

▲▼全家變身菜市場。（圖／業者提供）

▲超商變身菜市場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族福音到！為解決菜市場、賣場採分流制度，超商即日起直接變身「菜市場」，於全台約200間門市提供近40款蔬菜選擇，不僅有近10種葉菜類，還有玉米、甜椒等30款蔬菜，滿足消費者採買需求；更將生鮮蔬菜導入友善食光機制，到期前55小時可享7折優惠，即日起就能就近買菜了。

▲▼全家變身菜市場。（圖／業者提供）

▲▼於全台200間門市提供40款蔬菜選擇。

▲▼全家變身菜市場。（圖／業者提供）

市場分流不用怕！看準民眾因疫情宅居時間拉長提高自煮頻率，全家即日起在位於住宅商圈約200間門市提供近40款蔬菜選擇，找來玉美生技、小青農場、台糖等合作，無論葉菜類、辛香調味料蔬菜等通通一次滿足。同步也將生鮮蔬菜導入時控條碼且納入友善食光機制中，並依照各種類保存期限，設定於到期前55小時可享友善7折優惠，消費者僅需認明橘黃色友善食光貼紙就可選購。

另，若想一次購足1周份蔬菜，每周一至六上午10時也可在「全+1行動購」購買蔬菜箱，裡頭有15種生鮮蔬菜，下單後約2天可以至店鋪取貨。

▲▼7-11和裕毛屋合作打造4款鮮食箱。（圖／7-11提供）

▲▼「7-11X裕毛屋」聯手打造4款鮮食箱。

▲▼7-11和裕毛屋合作打造4款鮮食箱。（圖／7-11提供）

除外，7-11近日也找來中部日系連鎖超市「裕毛屋」合作，打造適合小家庭吃的4款豪華組合箱，其中「海鮮水產箱」內含多種魚類，還吃得到整尾蒲燒鰻以及裕毛屋手工花枝丸、天婦羅，另外也有「台灣履歷豬雞鮮食箱」、「健康蔬菜箱」以及「天然手工麵包箱」，1日3餐全包辦。

【你可能也想看】

►限時加碼！速食店全門市「加1元爽吃地瓜球」　27門市還免下車取餐
►外帶限定！速食店連20天「7夯品買1送1」　牛肉堡、10塊雞塊通通有
►防疫靠外送！熊貓「6月優惠碼」一次看　星巴克、麥當勞全買1送1

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

ET快訊
快訊／今增187例本土　21例死亡
500萬劑BNT疫苗給政府　台積電回應了
LIVE／第二批24萬劑莫德納疫苗抵台　陳時中最新說明
發現新變種「Lambda病毒」！WHO：已擴散29國　抗藥性
柯建銘曝郭台銘「買BNT單價」： 不當盤子價格還在談
多人接種後猝死！專家：出現「3大症狀」先別打疫苗
側翼瑟瑟發抖！鄉民細數「郭台銘官司戰績」：律師團就500人
10萬勞工紓困貸款申請「爆量」！　勞動部突要銀行喊卡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限店賣！200間「超商菜市場」開張了　40種蔬菜任選、即期還打7折

東森購物網618年中慶最高9%回饋　獨家合作RO仙境傳說

618剁手時間到！10家網購優惠懶人包　東森購物多款商品618元優惠無極限

這一顆比臉還大！速食店「17.6盎司花生牛肉堡」剩3天吃得到

全聯「618購物節」食品、生鮮、雜貨爆殺價只有3天　星巴克、LG家電、HOLA寢具挑戰市場最優惠

醫護、快遞員的「口罩神隊友」！歐美防疫大賣、台灣也缺貨

618元搶Gogoro！限時3天生鮮家電下殺　全聯618線上購夯品搶先看

大杯拿鐵只要28元！　4大超商「618購物節優惠」一次看

添好運楊枝甘露變冰淇淋！超商「任2件0元」開吃　GODIVA推最新雪糕

618搶好康！三洋節能小冰箱新上市　東森獨家最高送1250東森幣

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

女三寶暴衝！直直撞落一旁車輛　連人帶車墜6公尺卡車內狂哀號

重機雙載騎市民大道...超車右切 「後座女後仰慘摔」網：人消失了

成年棕熊帶幼仔闖民宅抓傷狗！　少女護愛犬飛奔將母熊推下圍欄

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

限店賣！200間「超商菜市場」開張了　40種蔬菜任選、即期還打7折

東森購物網618年中慶最高9%回饋　獨家合作RO仙境傳說

618剁手時間到！10家網購優惠懶人包　東森購物多款商品618元優惠無極限

這一顆比臉還大！速食店「17.6盎司花生牛肉堡」剩3天吃得到

全聯「618購物節」食品、生鮮、雜貨爆殺價只有3天　星巴克、LG家電、HOLA寢具挑戰市場最優惠

醫護、快遞員的「口罩神隊友」！歐美防疫大賣、台灣也缺貨

618元搶Gogoro！限時3天生鮮家電下殺　全聯618線上購夯品搶先看

大杯拿鐵只要28元！　4大超商「618購物節優惠」一次看

添好運楊枝甘露變冰淇淋！超商「任2件0元」開吃　GODIVA推最新雪糕

618搶好康！三洋節能小冰箱新上市　東森獨家最高送1250東森幣

美國白宮：未來幾天分配完8000萬劑疫苗　即刻出貨

意外險可取代疫苗險？　專家提醒：舉證責任差很大！

今增187例本土「新北76例最多」　各縣市分佈曝光！

快訊／今日新增187例本土、21例死亡「這波疫情已破500死」

二伯遭酸變老「黃臉一堆痘痘」　蔡阿嘎高EQ護妻被推爆：亂講！

原本只是第9人選！安海瑟薇闖電影公司求演《Prada》

行政院：台積電捐500萬劑BNT疫苗給政府　公司證實「確有此事」

絕命現場曝！35噸拖板車奪魂右轉　單車騎士捲輪下慘被輾爆亡　

梅傑LPGA經典賽李旻猛抓8鳥　 1桿之差並列第5繼續衝冠

TOYOTA大改款Tundra皮卡車預告　381匹新V6引擎比V8還強悍

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

消費熱門新聞

4大超商「618購物節優惠」一次看

網友推薦美式賣場4大高回購率品項

深入電商社團盤點必買6大折扣夯品

iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

38元爽喝大冰拿！超商限時3大優惠

618活動10家網購優惠懶人包

漢堡王17.6盎司花生牛肉堡剩3天吃

全聯線上購　「618購物節」開跑

醫護、快遞員的「口罩神隊友」

東森購物網618活動　最高9%回饋　

添好運招牌甜品變冰品！超商任2件0元開吃

限店賣！200間超商菜市場開張了

618元搶Gogoro！全聯夯品搶先看

PChome出貨延遲！網友創粉絲團譏

更多熱門

相關新聞

北市男找不到機車慌忙報警　忘了騎回家啦

北市男找不到機車慌忙報警　忘了騎回家啦

台北市松山區一名胡姓男子（46歲）前兩天下班騎車回家，將機車停放於住家旁民權東路3段153巷，他想騎車外出卻發現愛車不見蹤影。他擔心自己忘記停放位置，徒步在巷弄附近繞一圈均無所獲，懷疑機車遭竊無奈報警求助。

4大超商「618購物節優惠」一次看

4大超商「618購物節優惠」一次看

好市多賣「超眼熟7-11微波爐」　網讚：用24年

好市多賣「超眼熟7-11微波爐」　網讚：用24年

添好運招牌甜品變冰品！超商任2件0元開吃

添好運招牌甜品變冰品！超商任2件0元開吃

超商限量販售「小美紅豆牛奶汽水」

超商限量販售「小美紅豆牛奶汽水」

關鍵字：

超商菜市場全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

天堂M帳號創天價　1450萬成交

快訊／行政院：正式發函授權郭台銘、台積電代表洽購1000萬劑BNT

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

女兵喝「一杯24%梅酒」秒倒　男士官寢室內性侵錄影

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

筱蕾腫瘤太大3天治療「腦幹已變形」　曝10mins過程

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

女神示範5套「難駕馭」泳裝　這件下水竟變透明

PTT推「史上最兇黃蓉」是她！

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：上海代理BNT「德國出貨」

台中「美女保險員」遭性侵分屍！　極凶宅現況曝光

台中教授外遇女學生　妻子翻到情書傻眼

更多

最夯影音

更多
神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」
C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面