限店賣！200間「超商菜市場」開張了　40種蔬菜任選、即期還打7折

▲超商變身菜市場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族福音到！為解決菜市場、賣場採分流制度，超商即日起直接變身「菜市場」，於全台約200間門市提供近40款蔬菜選擇，不僅有近10種葉菜類，還有玉米、甜椒等30款蔬菜，滿足消費者採買需求；更將生鮮蔬菜導入友善食光機制，到期前55小時可享7折優惠，即日起就能就近買菜了。

▲▼於全台200間門市提供40款蔬菜選擇。



市場分流不用怕！看準民眾因疫情宅居時間拉長提高自煮頻率，全家即日起在位於住宅商圈約200間門市提供近40款蔬菜選擇，找來玉美生技、小青農場、台糖等合作，無論葉菜類、辛香調味料蔬菜等通通一次滿足。同步也將生鮮蔬菜導入時控條碼且納入友善食光機制中，並依照各種類保存期限，設定於到期前55小時可享友善7折優惠，消費者僅需認明橘黃色友善食光貼紙就可選購。

另，若想一次購足1周份蔬菜，每周一至六上午10時也可在「全+1行動購」購買蔬菜箱，裡頭有15種生鮮蔬菜，下單後約2天可以至店鋪取貨。

▲▼「7-11X裕毛屋」聯手打造4款鮮食箱。



除外，7-11近日也找來中部日系連鎖超市「裕毛屋」合作，打造適合小家庭吃的4款豪華組合箱，其中「海鮮水產箱」內含多種魚類，還吃得到整尾蒲燒鰻以及裕毛屋手工花枝丸、天婦羅，另外也有「台灣履歷豬雞鮮食箱」、「健康蔬菜箱」以及「天然手工麵包箱」，1日3餐全包辦。

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