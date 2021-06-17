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咖啡買1送1、指定品第2件5折！4大超商「領孩童防疫補貼」優惠先看

▲▼全家門市內國泰世華ATM也可提領紓困4.0孩童家庭防疫補貼金。（圖／業者提供）

▲4大超商開放領紓困4.0孩童家庭防疫補貼金享優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為配合政府防疫紓困4.0孩童家庭防疫補貼，全台4大超商內的ATM於6月18日起開放民眾提領，看準商機，業者也祭出限時領取優惠，像是有咖啡買1送1、指定商品第2件5折等，提供民眾享有額外小確幸。

▲▼7-11提領紓困4.0孩童家庭防疫補貼金優惠。（圖／業者提供）

▲小7憑小白單享指定品項買1送1。

●7-11
6月18日起至7月7日止，凡使用7-11全門市中國信託ATM完成紓困4.0孩童家庭防疫補貼申請，即可獲得1張專屬優惠小白單，持小白單購買店內居家防疫必備的營養補給、堅果零食、清潔用品等指定品項享優惠價，還有指定電池任選買1送1、指定堅果品牌同品項同價位第2件5折等。

另，6月18日至6月20日限時3天也有指定商品第2件半價優惠，包括冷藏飲品、零食糖果、精補保健品、指定CITY系列飲品、現萃茶全品項、珍珠飲品全品項等50款商品通通有，且使用3大低接觸支付工具包括icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包，還有消費滿150元再打88折活動，提醒部分商品為95折。

●全家
6月18日起至9月30日凡於全家超商門市內的台新、國泰世華ATM，提領紓困4.0孩童家庭防疫補貼金，即可享限定咖啡優惠，其中，國泰世華可享大杯冰經典拿鐵39元或大杯冰經典美式35元，台新ATM則享大杯冰經典拿鐵5元折價優惠。

●萊爾富
萊爾富門市內國泰世華ATM可提領4.0孩童兒童家庭紓困補助，領完補助後可點選防疫優惠券專區，並持專屬優惠券至指定通路消費即享有購物折扣，像是有指定巧克力雪糕買2送2、士力架脆米花生巧克力第2件10元及指定牙刷2件65元等優惠。

●OK mart
OK mart全門市提供台新ATM機領取紓困4.0孩童家庭防疫補貼金，6月18日上線提供服務，並於6月21日至9月30日期間祭出憑台新銀行小白單享大杯莊園級美式及拿鐵同品項買1送1；另6月18日至7月14日凡持12歲以下孩童健保卡（包含國小生及學前嬰幼兒）購買飯麵類鮮食也享5元折扣。

▲▼OK mart提醒紓困4.0孩童家庭防疫補貼金優惠。（圖／業者提供）

▲OK mart憑台新銀行小白單享大杯莊園級美式及拿鐵同品項買1送1。

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超商防疫補貼優惠7-11全家萊爾富OK mart

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