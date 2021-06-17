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美駐聯大使批中拿疫苗要脅他國　施壓台友邦海地

▲▼ 美國駐聯大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield） 。（圖／路透）

▲美國駐聯大使湯瑪斯-葛林斐德。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電

美國駐聯大使湯瑪斯-葛林斐德今天出席國會聽證會，批評中國在聯合國挑釁脅迫作為。她說，若他國不聽話，中國就用疫苗作要脅，海地也因與台灣有邦交關係，承受龐大壓力。

眾議院外交委員會今天召開聽證會，邀請2月底甫上任的美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）出席，說明總統拜登（Joe Biden）政府與聯合國往來的重點工作事項。

共和黨籍眾議員邁爾（Peter Meijer）在會中關切，中國利用市場力量做籌碼，懲罰言行戳到他們玻璃心或違背他們世界觀的人士與企業。世界摔角娛樂（WWE）明星選手約翰希南（John Cena）近來就因犯下稱台灣為國家的「不可饒恕之罪」，在網路上道歉。

邁爾詢問湯瑪斯-葛林斐德，美國應如何利用在聯合國的領導地位，抵制中國惡意行徑，削弱北京「封口令」的影響力，確保言論自由、重要國際組織的獨立性及客觀性。

湯瑪斯-葛林斐德表示，中國長年在聯合國以挑釁、脅迫方式運作，他們威脅他國，例如若有國家不聽話，就拿疫苗作為要脅。她指出：「舉例來說，我知道在台灣議題上，海地與台灣有（邦交）關係，正因如此，中國對海地施以龐大壓力。」
湯瑪斯-葛林斐德說，美國必須幫助這些國家，讓他們能某種程度守規矩，因為當中許多國家沒有本錢抵抗中國壓力，包括因為「一帶一路」大型計畫而陷入債務陷阱，這要靠美國與盟友齊力合作來對抗。

由於國際上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗短缺，中國積極在世界各地進行「疫苗外交」，以有條件方式提供國產疫苗。先前曾傳出，中國以疫苗利誘宏都拉斯、巴拉圭等台灣邦交國外交轉向。

針對台灣參與聯合國議題，湯瑪斯-葛林斐德表示，台灣是個蓬勃民主政體，美國應持續支持台灣參與聯合國活動。例如美方就大力推動台灣以觀察員身分，參與世界衛生大會（WHA）。

她指出，面對中國阻擋台灣參與、甚至是出席不要求會員國資格的活動，她有向聯合國及其他單位表達關切。「我們會持續在這議題上努力，我們支持台灣，想看到台灣的非凡民主受到認可，也想看到台灣因COVID-19疫情處理得宜受到認可。」

湯瑪斯-葛林斐德說，中國這部分作為讓她尤其覺得過分（egregious），美方正大力鼓勵其他國家支持他們努力，讓台灣獲得認可。

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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