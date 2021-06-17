穩健邁向復原！王必勝曝京元篩檢現況　一句謝謝讓他超窩心

▲苗栗縣長徐耀昌日前到前進指揮所致意。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心醫療應變組副組長王必勝日前奉命前往苗栗「拆彈」，他16日在臉書PO文分享苗栗前進指揮所第13天的狀況，坦言「穩健邁向復原」，京元電子部分獨棟宿舍就地隔離的低風險移工，當日採檢全為陰性，可以解除隔離並陸續返回工作崗位。

IC封測大廠京元電子竹南廠在6月初爆發群聚感染，王必勝日前奉命前往苗栗設立前進指揮所，他16日在臉書PO文分享現況，第一句便是「苗栗前進指揮所第13天，穩健邁向復原」，內容提到，這次的抗疫工作並不容易，幸好中央、地方、民間三方密切配合，是防疫成功的關鍵，「這些道理大家都懂，只是在一些地區做起來似乎不容易。」

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▲京元電竹南廠在群聚案爆發後立刻進行消毒。（圖／京元電提供）

王必勝表示，16日是集中檢疫所高風險移工採檢的第二天，雖然仍有不少確診，但人數比預估的少，統計後會交由指揮中心公布，「值得高興的是，今天京元部分獨棟宿舍就地隔離的低風險移工，16日採檢全部陰性（上次也全部陰性），可以解除隔離，在廠方安排下陸續返回工作崗位。」

雖然疫情期間民眾情緒都很緊繃，加上全國仍處於三級警戒階段，各行各業大受影響，但還是發生不少暖心的小事件。王必勝也在文末分享自己遇到的小插曲，「剛去買東西，結帳時店員小聲跟我說『謝謝指揮官』，感覺很窩心，苗栗加油！」