「兒被販毒集團押走」桃園男奔郵局提款　警筆談幫他保住300萬

▲陳男見警方到來作出噤聲動作。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市67歲陳姓男子14日在家中突然接獲疑似兒子求救電話，說他被販毒集團押走毆打，需匯款300萬元贖回，且不得掛斷電話，陳男前往郵局準備提領300萬交付，行員察覺有異通報員警前來，但陳男擔心兒子安危要求噤聲，員警立即以筆談了解狀況，並取得兒子手機號碼連絡上後，戳破詐騙技倆保住陳男養老金。

▲並指著手機仍與歹徒通話中。（圖／桃園警分局提供）

昨日14時許，桃園警察分局中路派出所警員林慶明接獲派案，轄內某郵局人員通報，有民眾疑似遭詐騙，請員警到場協助處理。員警趕抵現場，該位遭詐陳姓民眾看到員警，神情變得緊張起來，以手勢暗示員警及郵局人員勿出聲，員警見狀向行員索取紙筆，以筆談的方式瞭解狀況。

▲員警透過筆談了解狀況，連絡上兒子，戳破詐騙技倆。（圖／桃園警分局提供）

陳男表示，兒子被人扣押需匯款解救，對方要他聽指示領錢，並不准其掛電話，員警研判是詐騙集團的慣用手法，但為求慎重起見，請陳男提供兒子電話，由行員聯繫確認兒子在新北市上班後，陳男仍不敢掛上電話，員警再以手機撥打聯繫並讓男子親自確認，男子這才鬆了一口氣。

陳男說，在家中接到兒子電話，說遭到朋友陷害涉入毒品糾紛，被販毒集團押走毆打，被害人覺得聲音很像兒子，便聽從對方指示到郵局領出所有的養老金300萬，準備繳交贖金，因為陷入恐慌，對於行員的勸說，完全聽不進去，直到親耳聽到兒子的聲音，才突然醒悟過來，當場把款項存回去，他並對行員及員警的熱忱耐心的勸導非常感謝。

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