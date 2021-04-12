　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少年隊女警花VS.阿兜仔網紅拍「阻詐片」　中英雙語全開老少通吃

記者黃子倩／高雄報導

為了有效防止青少年學子被詐騙伎倆誘騙上當、遭受損失，高雄市警局少年隊和來自波蘭的知名網紅「安德」先生合作，以中英文雙語出擊，拍攝詐騙集團最常扮演的「假檢警」，還有「免費的最貴」及「愛情騙子」等不同主題的防詐手法影片，並由長相甜美的少年隊偵查佐蘇家儀中文解說，警花搭配阿兜仔網紅拍攝長4分10秒的「雙語防詐影片」，讓原本枯燥的防詐影片，增添更多可看性。

▲▼ 高雄少年隊找來外國網紅宣導防詐騙 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄少年隊女警花搭配外國網紅拍攝阻詐影片，增添不少娛樂、可看性。（圖／記者黃子倩翻攝）

少年隊指出，有鑒於109年在各類型詐欺犯罪中，以「解除分期付款」的受害人最多，分析受害年齡層以19到29歲的大學生和碩士居多。這回少年隊特別請來 阿兜仔網紅「安德」先生與警花一同拍攝宣傳片，由安德以外國人視角協助拍攝防詐宣導影片，並在影片中飾演壞壞的詭詐騙子，和外國友人以中英文雙語及詼諧逗趣的方式進行拍攝。

這系列的防詐影片，主要針對常見的「假檢警監管帳戶」、「設免費WiFi駭進竊取個資」及「網路交友愛情騙子」等詐騙手法演出3種不同情境橋段。 影片中穿插少年隊警花偵查佐蘇家儀，她以流利清晰的中文解說，教導大家面對3種詐騙手法該如何應對。

▲▼ 高雄少年隊找來外國網紅宣導防詐騙 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄少年隊女警花蘇家儀在影片中以流利的中文解說，搭配活潑的肢體動作，拍攝完成的影片十分吸睛。（圖／記者黃子倩翻攝）

蘇家儀指出，第一、要保持警覺不要提供任何帳戶及個人資料；第二，提醒年輕學子在公共場所使用免費WiFi時，容易被網路詐騙集團盜取網路個資、銀行及公司資訊，因此出門在外盡量使用自己申辦的行動網路；第三，詐騙集團會設立多個假帳號，假裝和你聊天。

少年隊隊長王春生表示：「假冒檢警雖然已經是詐騙老梗，歹徒最常聲稱被害人涉及洗錢或其他刑案，已被檢警鎖定、要求交付金錢監管，還會指示偵查不公開不得告訴任何人，利用善良民眾害怕遭司法警察傳喚之心理，詐騙得逞。」另外時下網路交友已成為趨勢，年輕學子也要特別注意不匯款，不提供帳戶資料，遇到疑似詐騙時要多加利用反詐騙專線165查證。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

更多新聞：

高雄男掛臨時牌「酒後逞能」載3妹夜店返家　自撞工地下場慘曝

快訊／高雄橋頭桶屍案2嫌遭重判　殺人+遺棄屍體要關10年以上

ET快訊
銀行誤轉3千萬！　她樂歪「換車+買房」拒還款
僅1輛機車不用申報！「赤貧級立委」身家曝　她債務高達4.4億
沒用壞卻要賠！　五星飯店「退房後」竟要客人揹黑鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

政大女宿驚爆偷拍！博士生「不間斷錄影」　5女更衣成楚門主角

超狂詐騙機房塞進44人破紀錄！桃園廢棄農舍如企業總部　首腦收押

快訊／台中油漆工廠大火！濃厚黑煙直竄天際…8消防車衝現場灌救

快訊／台中民宅大火！民眾爬6樓窗外求援　3人一度受困

渣夫偷吃！正宮崩潰控「小三寄超音波照」逼離…她喊：渴望幸福降臨

甜姐兒慘死！屏東通訊行暫停營業　誤傳「6年2女店員遇害」

無腦「正義魔人」持金屬球棒猛打商人　警察擋還狂毆致死

遭擄殺甜姐兒家屬悲願！盼變態男赴靈堂道歉　淚求立委催生跟騷法

少年隊女警花VS.阿兜仔網紅拍「阻詐片」　中英雙語全開老少通吃

實現祭品文！女議員零下5度攻頂玉山　穿國旗比基尼上衣秀身材

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

霍建華現身探班…提「一要求」被林心如打槍！夫妻私下互動曝

「22具法老木乃伊」乘車上街遊行　數百人列隊迎接...移至新博物館

Sandy大尺度穿內衣...吳宗憲：更想看Lulu！　二女兒結婚「就美送！」特別在乎喜帖編號

沒搶轎！媽祖鑾轎花不到5分鐘　快速通過「一級戰區」民生地下道

苗栗貨車向左偏移猛撞分隔島桿　對向受波及...酒醉駕駛當場死亡

政大女宿驚爆偷拍！博士生「不間斷錄影」　5女更衣成楚門主角

超狂詐騙機房塞進44人破紀錄！桃園廢棄農舍如企業總部　首腦收押

快訊／台中油漆工廠大火！濃厚黑煙直竄天際…8消防車衝現場灌救

快訊／台中民宅大火！民眾爬6樓窗外求援　3人一度受困

渣夫偷吃！正宮崩潰控「小三寄超音波照」逼離…她喊：渴望幸福降臨

甜姐兒慘死！屏東通訊行暫停營業　誤傳「6年2女店員遇害」

無腦「正義魔人」持金屬球棒猛打商人　警察擋還狂毆致死

遭擄殺甜姐兒家屬悲願！盼變態男赴靈堂道歉　淚求立委催生跟騷法

少年隊女警花VS.阿兜仔網紅拍「阻詐片」　中英雙語全開老少通吃

實現祭品文！女議員零下5度攻頂玉山　穿國旗比基尼上衣秀身材

哈利已無軍銜！趕回英國奔喪也只能「穿西裝」送祖父最後一程

粉紅超跑VIP！白沙屯媽「來這停駕過8次」　信徒見證：太幸運了

末日確切日期揭曉！流星「猛撞地球」生物滅絕　他曝1招可救全人類

鐵軌變綠園道加持！科工館10年價漲60%　逼近2字頭

收容所3成浪貓患口炎！流口水食慾不佳暴瘦...口腔清潔是關鍵

伊朗核設施停電故障　疑遭以色列「核恐怖主義」攻擊

HFX頒獎給蔡英文被加拿大施壓　外交部：獲獎是對抗疫、民主殊榮

徐睿知爆「迷倒3男」扯案外案！分手金正賢、金秀賢　現任是他表哥

機組員檢疫「關到身心受創」！盼打疫苗後可放寬　陳宗彥回應了

政大女宿驚爆偷拍！博士生「不間斷錄影」　5女更衣成楚門主角

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

社會熱門新聞

即／16歲高中生陳屍家中！

南投無業男搶走71張刮刮樂！「中獎金額」讓網驚呆

22歲男酒駕開賓士載3嫩妹自撞！　夜店high完4傷

「你背後有冤魂」　師父指點刑警廟裡睡一覺竟破大案

鮮肉車手狂奔逃命　他飛撲側摔KO

快訊／國1「7車連撞」剩1道通行！塞車回堵5公里

他帶白紗禮服給新婚妻：讓她漂亮地走

即／太魯閣號死亡人數確定下修至49人

變態男吃飯嫌手銬緊　死者親友罵人渣

甜姐兒慘死！屏東通訊行暫停營業　誤傳6年2女店員遇害

點名兇手阿諾！死者託夢：我好冤　刑警廟裡驚醒

打開屍袋驚見「妹妹」！禮儀師哭：她好像在告訴我

警政署：跟騷法管太寬恐侵人權

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

更多熱門

相關新聞

獨／屏東甜姐兒翻版？恐怖鄰居持鐮刀襲回家路　

獨／屏東甜姐兒翻版？恐怖鄰居持鐮刀襲回家路　

有家卻歸不得！高雄市一名杜姓男子跟鄰居有糾紛，沒想到就在今年3月的時候，鄰居竟然拿長柄鐮刀對他揮砍，杜姓男子嚇到落荒而逃，讓杜姓男子調閱監視器畫面報案，不過這根本沒有用，因為這名拿著長柄鐮刀的鄰居還是繼續過著日常生活，自己不敢回家，就怕成了「屏東甜姐兒」的翻版。

22歲男酒駕開賓士載3嫩妹自撞！　夜店high完4傷

22歲男酒駕開賓士載3嫩妹自撞！　夜店high完4傷

獨／友開iPhone天眼　19歲男失聯愛河岸

獨／友開iPhone天眼　19歲男失聯愛河岸

買鹹酥雞驚見大蝸牛！她控業者態度惡劣 　店家道歉了

買鹹酥雞驚見大蝸牛！她控業者態度惡劣 　店家道歉了

高雄男酒後載3妹從夜店返家　自撞工地釀3傷

高雄男酒後載3妹從夜店返家　自撞工地釀3傷

關鍵字：

高雄少年隊網紅外國人阻詐影片

讀者迴響

熱門新聞

丫頭33歲生日趴100人到場　隨便一滑都明星！

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

恐「又大又強颱風」最快2天生成　下波變天狂降12度

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

快訊／白沙屯媽停TOYOTA車廠　網笑喊發了

星巴克4／12起連5天買一送一

22歲妹懷孕閃婚！丈夫聽完產檢秒封鎖

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

鄧福如遭控外遇「害人小產」！經紀人回應了

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」

即／16歲高中生陳屍家中！

鳳梨：太魯閣不要再捐款給76行者

江宏傑《全明星》曬照…網心疼：你瘦了

「您的4億元已入帳」他秒衝銀行…竟還有3億！

更多

最夯影音

更多
鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了
隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面