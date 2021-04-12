少年隊女警花VS.阿兜仔網紅拍「阻詐片」　中英雙語全開老少通吃

記者黃子倩／高雄報導

為了有效防止青少年學子被詐騙伎倆誘騙上當、遭受損失，高雄市警局少年隊和來自波蘭的知名網紅「安德」先生合作，以中英文雙語出擊，拍攝詐騙集團最常扮演的「假檢警」，還有「免費的最貴」及「愛情騙子」等不同主題的防詐手法影片，並由長相甜美的少年隊偵查佐蘇家儀中文解說，警花搭配阿兜仔網紅拍攝長4分10秒的「雙語防詐影片」，讓原本枯燥的防詐影片，增添更多可看性。

▲高雄少年隊女警花搭配外國網紅拍攝阻詐影片，增添不少娛樂、可看性。（圖／記者黃子倩翻攝）

少年隊指出，有鑒於109年在各類型詐欺犯罪中，以「解除分期付款」的受害人最多，分析受害年齡層以19到29歲的大學生和碩士居多。這回少年隊特別請來 阿兜仔網紅「安德」先生與警花一同拍攝宣傳片，由安德以外國人視角協助拍攝防詐宣導影片，並在影片中飾演壞壞的詭詐騙子，和外國友人以中英文雙語及詼諧逗趣的方式進行拍攝。

這系列的防詐影片，主要針對常見的「假檢警監管帳戶」、「設免費WiFi駭進竊取個資」及「網路交友愛情騙子」等詐騙手法演出3種不同情境橋段。 影片中穿插少年隊警花偵查佐蘇家儀，她以流利清晰的中文解說，教導大家面對3種詐騙手法該如何應對。

▲高雄少年隊女警花蘇家儀在影片中以流利的中文解說，搭配活潑的肢體動作，拍攝完成的影片十分吸睛。（圖／記者黃子倩翻攝）

蘇家儀指出，第一、要保持警覺不要提供任何帳戶及個人資料；第二，提醒年輕學子在公共場所使用免費WiFi時，容易被網路詐騙集團盜取網路個資、銀行及公司資訊，因此出門在外盡量使用自己申辦的行動網路；第三，詐騙集團會設立多個假帳號，假裝和你聊天。



少年隊隊長王春生表示：「假冒檢警雖然已經是詐騙老梗，歹徒最常聲稱被害人涉及洗錢或其他刑案，已被檢警鎖定、要求交付金錢監管，還會指示偵查不公開不得告訴任何人，利用善良民眾害怕遭司法警察傳喚之心理，詐騙得逞。」另外時下網路交友已成為趨勢，年輕學子也要特別注意不匯款，不提供帳戶資料，遇到疑似詐騙時要多加利用反詐騙專線165查證。

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