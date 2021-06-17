疫苗接種傳猝死　專家2點告訴你「誰該買疫苗險」

▲國內各地開打新冠疫苗，陸續有少數疑似不良事件發生。（圖／鏡週刊提供，示意圖，非當事人）

圖、文／鏡週刊

近期新冠疫苗在全台各地開打，陸續傳出血栓、不適的案例，由於目前打得到的高齡族群，已超過疫苗險投保年齡最高上限75歲，因此無相關保險商品可以規劃。但因為陸續傳出不適案例，讓人不禁想問，究竟打疫苗前需買疫苗險嗎？

日前國內出現首例接種AZ疫苗後發生「血栓併血小板低下症候群」的案例，該個案是30多歲男性，為了救命自費打了70萬元的免疫球蛋白，家人為了籌醫藥費奔波賣家當，嚇得不少民眾認為打疫苗前得先買保險。

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不過，因為國內設有預防接種受害救濟制度，凡因接種經衛生福利部食藥署核准上市的疫苗而發生不良反應者，都可以在得知疫苗接種後有疑似不良反應的2年內，或受害情事發生5年內提出申請。事實上，這筆血栓醫藥費70萬元已向中央申請救濟金，由桃園市政府先以防疫基金支付買單，後續中央審核通過後會撥款回市府。

保險專家劉鳳和提醒，投保防疫相關保障是補強的概念，「補你之前健康險買得不夠的部分，有買就當是點光明燈，沒買也不要恐慌，因為隔離理賠金額不高，住院也有健保給付。」

目前網路投保疫苗險方案的保費從99元至674元不等，連知名線上購物平台都買得到保費185元的疫苗險，保費便宜的只有疫苗接種保障，保費貴的還涵蓋法定傳染病隔離保障和確診保障，想投保的民眾，最好要留意保障內容差異，自行評估是否符合需求和投保條件。而專家建議，可從以下2點評估：

1、自身風險和需求：

富邦產險提醒，因每人體質與疫苗的反應不同，在接種疫苗前須詳加了解接種注意事項，並由醫生評估是否適合接種。而民眾買疫苗保障，最主要是可避免因施打疫苗所致不良反應，而產生的醫療費用或生活不便等情況。

2、保障期間和內容：

台中醫院急診科主治醫師林逸婷曾撰文表示，AZ疫苗最令人害怕的是形成血栓的風險，發生率在「百萬分之一至八」之間，是極為罕見的免疫不良反應，血栓症可能在接種後4～28天內發生。目前市售疫苗險，有些商品一開始僅保障接種後14天內出現疫苗不良事件，但後來像富邦產險、兆豐產險皆已放寬保障至接種後28天內。

另外，有些商品是保障「不良事件」，有的則保障「不良反應」，所謂「不良事件」是接種後任何不良情況，不要求和疫苗具因果關係。但以富邦產險的疫苗險為例，保單條款的除外責任包括：「疫苗不良事件中出現之疾病或症狀明顯非屬中央衛生主管機關或疫苗仿單公告之不良反應症狀」，換句話說，常見的疫苗併發症才理賠。

至於安達的疫苗險雖然保障期間最長，保障接種後90天內的「不良反應」，所謂「不良反應」不同於「不良事件」，必須是發生有害且未預期的反應，而且該反應和接種疫苗之間具有合理的因果關係，因此，由醫院醫師診斷是不是施打疫苗所導致就成了理賠關鍵。



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