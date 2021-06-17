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醫院實習生比志工更需要疫苗　醫列2特殊族群：退休的別搶莫德納

記者黃翊婷／綜合報導

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，目前全台開放高齡者施打。前立委、醫師林靜儀認為，除了高齡長輩之外，還有另外兩大族群有接種疫苗的需求，第一是各縣市尚未完成接種的牙科助理、醫事人員；第二則是到醫院實見習的醫學生、護生、治療生等等，「這些實習學生比『志工』更需要疫苗接種。」

▲▼汐止秀峰高中疫苗接種站。（圖／記者吳杰澄攝）

▲新北市汐止秀峰高中疫苗接種站。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

林靜儀16日在臉書PO文中列出兩大特殊接種族群需求，首先，是各縣市的牙科助理、部分醫事人員，有些都還未完成接種，希望各地方政府不要忘記他們，也期望指揮中心在發放下一批疫苗之前，可以先盯一下各縣市第一到三類人員的接種比例。

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其次，則是到醫院實見習的醫學生、護生、治療生等人員。林靜儀提到，這些在醫院受訓、工作的人員身分類別屬於學生，權責在教育部，因此希望教育部能出手幫忙，畢竟學生們在臨床或防疫工作時是有風險的，有些醫院甚至規定「沒有接種疫苗不准來實見習」，但學校並未取得疫苗配發，請教育部與醫事司協調，讓他們與實習警消一樣列入第一到三類對象，才能進行後續疫苗接種安排。

「這些實習學生比『志工』更需要疫苗接種。」林靜儀呼籲，拜託那些已經退休的醫療人員不要再用「志工」的身分，跟懷孕或有凝血功能異常疾病的醫療工作者搶莫德納疫苗了。

▲▼汐止秀峰高中疫苗接種站。（圖／記者吳杰澄攝）

▲高齡者施打AZ疫苗。

另外，雖然全台日前開放高齡者施打AZ疫苗，隔日卻出現11起死亡案例。究竟長輩打疫苗該注意什麼，林靜儀也在文末加碼列出高齡長輩接種疫苗的3點注意事項，分別如下：

1、高齡長輩平常使用的藥物清單可以帶著，給接種前醫師評估時有必要資訊。

2、接種後務必在場休息30分鐘，確認無身體不適。有些地方長輩因為人太多、太混亂，只待不到10分鐘就回家，這樣不太安全。

3、高齡長輩的心肺功能本來就較差，平常的活動量也不大，如果沒有妥善安排接種的縣市長輩，出門一趟加上等待接種，又熱又累，也可能有脫水或中暑的風險，除非有必須限制水份攝取的慢性疾病，不然麻煩陪同者備好溫涼的開水，以及協助散熱的濕毛巾（稍微在冰箱放涼也可），幫長輩擦汗搧涼並且補充水分，避免脫水。

今天寫多了。不過，還是有幾件事要提醒。 ✅ 特殊接種族群需求； 1. 有些縣市的牙科助理、部分醫事人員還沒完成接種，麻煩各縣市不要忘記他們。也麻煩指揮中心再撥發下一批疫苗前，盯一下各縣市第一到三類人員接種比例。 2. 麻煩 #教育部...

林靜儀醫師發佈於 2021年6月16日 星期三
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