2天11人打AZ亡　台大醫被嚇到算出死亡率：這樣風險算不算高？

▲民眾帶老人家接種AZ疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

日本贈送的124萬劑AZ疫苗於15日開放85歲以上長者施打，截至16日晚間8時，全台已有11人接種後猝死。台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅表示，80歲以上的長者不打疫苗得到新冠肺炎的死亡率0.0172%，對比起來，打疫苗的死亡率從0.0046%到0.0092%，這樣打疫苗的死亡風險，比起沒打疫苗感染的死亡風險算不算高？這個就得由大家自己判斷了。

「風險比一比！」王明鉅在臉書說，全國80歲以上的長者到5月底的人口數有86萬1160人，根據指揮中心的統計，到16日為止的數據有148人死於Covid-19，假設他們全部都沒打疫苗，在這個80歲以上的年齡層，由於感染Covid-19造成的死亡率是0.0172%。

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王明鉅指出，截至6/16下午1時半，根據疾管署的疫苗日報統計，全國75歲以上打過疫苗的人數是9萬7543人；到16日傍晚為止，其中死亡者年齡超過80歲的有9位，就算把9萬7543人全部都當作年齡超過80歲以上，這些超過80歲打疫苗9萬7543人中有9位死亡，死亡率是0.0092%。

▼老人家接種疫苗。（圖／記者高堂堯攝）



王明鉅表示，就算把這些打了疫苗的人數因為時間差所以再加倍，因此在施打疫苗80歲以上如果有近20萬位長者中，死亡率是0.0046%；從以上的這些數字來看，80歲以上的長者，不打疫苗得到新冠肺炎的死亡率0.0172%，對比起來，打疫苗的死亡率從0.0046%到0.0092%。

王明鉅說，對80歲以上的老人家來說，打疫苗的死亡風險比起沒打疫苗感染Covid 19的死亡風險算不算高？對這些80歲以上的長者來說，打疫苗算不算是一種特殊的風險？

王明鉅寫道，而且沒打疫苗染疫的死亡率可是這一個多月以來加總的結果，而打疫苗的死亡率，卻是開打疫苗才36小時內的結果，這樣的風險算不算高？這個就得由大家自己判斷了。

「天啊，這是真的嗎？」王明鉅也驚呼，這兩天裡面竟然就有11位施打了疫苗的長者往生，看到這許多8旬以上的長者，為了保護自己而去打疫苗，但卻有了這樣的結果，「我不知道別人的看法如何，但我承認我真的被嚇到了。」

王明鉅指出，「但我們在明確地知道結論之前，我們真的不要也無須採取任何小心一點、更謹慎一點的措施，就這樣一路把剩下的數十萬劑AZ疫苗全部打光嗎？我不敢想太多。」