90歲老人「接種、死亡同天發生機率」有多高？專家解答：別嚇到

▲這2天全台多縣市傳出有長者打完疫苗後不幸死亡的消息。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

日本捐贈124萬劑AZ疫苗昨（15）日針對高風險長者全台同步施打，卻陸續傳出接種後不幸過世的消息，截至目前共有9老人猝死，雖然死因仍待釐清，但也引發民眾恐慌。對此，中研院生醫所兼任研究員何美鄉計算「死亡與施打疫苗發生同一天機率」，要大家不要被數字嚇到了。

台灣開始替長者施打新冠肺炎疫苗，但昨傳接種後死亡個案。指揮中心發言人莊人祥表示，一名80歲個案在接種後通報不良事件，於第二天死亡，他本身有糖尿病、高血壓和慢性阻塞性肺病、慢性B型肝炎等，今年1月曾發生心肌梗塞住院。另外台中有2名90多歲長者接種後猝死，因通報上並沒有那麼快，若有接到通報，會陸續統計，再跟外界報告。

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中研院生醫所兼任研究員何美鄉下午也在臉書發文：「死亡與施打疫苗隨機發生於同一天的機率為何？」昨日開始替75歲以上長者接種AZ疫苗，不幸在台中有2名90歲以上長者在打完疫苗一天內猝死，「死亡與疫苗的因果關係當然會被嚴肅仔細的探討。」

▲專家何美鄉以內政部統計資料計算，無論有沒有打疫苗，每天都會有75位90歲以上長者因病往生。（示意圖／記者林敬旻攝）

針對兩起不相干的事件，隨機同一天發生機率有多高，其實是可以運算的。何美鄉說，台灣90歲以上人口以內政部至去年5月底統計計算為14萬3322人，而去年90歲以上長者死亡率約千分之191，「亦即每日不論有沒有施打疫苗，都會有75位90歲以上的長者，因不同的疾病往生。」

何美鄉進一步分析，若疫苗分5天、以100%全面施打，每日將有15位施打疫苗者在打完疫苗同一天往生；若以50%施打率計算，則有7位施打疫苗者於同一天過世，這是一個純屬機率的運算，目的在於幫助長輩們釐清，先不要被數字嚇到了，「另就生物相關的因果推論，則需更多的資訊。」