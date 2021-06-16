結婚2週年紀念日！「夫妻雙雙墜亡」31歲尪死前PO：妳逼我成閻王

▲夫妻雙雙墜亡。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川宜賓江安縣一社區內6月10日驚傳一起墜樓命案，一對30歲左右的夫妻一起墜樓，雙雙變形慘死。有社區住戶表示，當晚男方的一名親戚看到其發的朋友圈後趕到現場，趕到後發現二人均已不幸墜亡。男方生前最後一條朋友圈曝光，痛斥自己「被逼成閻王」！

據《極目新聞》報導，事發當晚，男方曾在朋友圈表達對女方欠債的不滿，並發表過激言論。事發後不久，當地有關部門趕赴現場處置，並對現場進行封鎖。據江安縣警方通報，男死者姓劉，女死者姓朱。

有社區住戶透露，當晚曾有一名自稱是男方親戚的女子趕到現場。該女子稱，她看到劉男發了朋友圈，有些擔心趕緊給他發了訊息，並趕來社區，趕到後發現二人均已不幸墜亡。

多名社區住戶展示朋友圈截圖顯示，劉男怒斥朱女在外出期間欠債3萬元（人民幣，下同），導致債款由5萬元左右變成了8萬餘元。朋友圈顯示，劉男的言辭看起來有些激烈。

此外，劉男還在朋友圈中附上了夫妻二人的結婚證，以及二人在江安縣民政局婚姻登記處宣誓時的照片。照片顯示，二人宣誓的日期是2019年6月10日。

6月11日凌晨，江安縣公安局發布警情通報，2021年6月10日21時20分許，在江安縣江安鎮魅力歐鎮小區發生一起墜樓事件，劉男（31歲）、朱女（29歲）墜樓後，經現場確認死亡。

目前，江安縣公安局正在對相關情況作進一步調查核實。