年薪百萬「物流惡狼」性侵同居幼女11年！　她冷藏保險套成功復仇

▲陳男性侵和猥褻惡行長達11年。（圖／記者王致凱攝）

記者張靖榕／綜合報導

母親的男友是惡狼，女大生小晴自小學五年級起，即遭到母親陳姓男友暴力猥褻和性侵，直到上大學後距離第一次已經11年，仍然無法逃脫其魔爪。一次小晴母親去中國大陸時，陳男再次性侵小晴，但小晴將保險套冰存起來當作證據，最終向法院提出告訴。新竹檢方檢驗保險套內確實是陳男的精液，新竹地院依強制性交罪判陳男4年6月。

根據判決書指出，小晴母親和陳男10多年前就在一起，3人同住在一處租屋處。2009年時小晴年僅11歲，陳男仗著小晴毫無反抗能力，假藉按摩的名義，壓制小晴已經明確做出的反抗和掙扎，竟仍強行猥褻她的胸部和下體得逞。不到1年多後，陳男再度於小晴房內強行撫摸胸部及下體，並強脫上衣吸吮胸部得逞。

小晴年僅13歲就讀國一時，陳男不僅暴力猥褻小晴，還強迫將生殖器放入小晴口中強制性交得逞；到了小晴國中二年級，陳男趁小晴母親去到中國大陸時，則不顧小晴拒絕和奮力反抗，仍將她強押在床上脫去所有衣物強制性交得逞。到了高中一年級，同樣的情況又再度發生在小晴身上。

直至小晴就讀大二期間，陳男又闖入小晴房內壓制她並不顧她拒絕和反抗，戴上保險套強制性侵女友女兒，並射精在保險套內。小晴事後將裝有精液的保險套保存下來，直到5個月後兩人爆發口角，小晴決定不再隱忍，告發陳男，並出示保險套作關鍵證據。

陳男為年薪百萬的物流業承包商，法官審酌他在與女友同居期間竟然沒有善待女友女兒，反而因為個人性慾衝腦且不顧小晴的人格發展和意志，強制猥褻和強制性侵對方，造成小晴一輩子的陰影，儘管陳男已與小晴達成和解並清償賠償金，仍依強制性交最判刑4年6月。