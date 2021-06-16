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打疫苗發燒「副作用or確診」？李秉穎揭3差異：超過48小時速就醫

▲台中打疫苗兩死。（圖／市府提供）

▲台中市衛生局製作圖表，提供民眾辨別接種疫苗或感染新冠肺炎所引起的症狀。（圖／市府提供）

記者張乃文／綜合報導

台北仁愛醫院傳出一名看護工接種完AZ疫苗後身體不適，卻誤以為是副作用，搭自強號回台中新社竟確診。而全國自15日起優先替85歲以上長者施打，對於疫苗副作用類似染疫症狀，讓民眾十分擔憂，台中市祭出圖表提供辨識。另外，醫師也提出4大辨別方法，避免誤判。

施打疫苗後出現的副作用與確診新冠肺炎的症狀雷同，讓不少人相當擔心，對此，台中市衛生局長曾梓展表示，接種COVID-19疫苗後，依個人體質不同，可能會產生疲倦、頭痛、肌肉痠痛、發燒超過38度、畏寒、關節痛及噁心，不過症狀通常較輕微，且在數天內會改善消失；同時也製作圖表，以消除大眾疑慮。

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▲▼南韓一名年僅29歲的公務員，在接種AZ疫苗後出現嚴重貧血症狀，須接受骨髓移植。（示意圖／路透社）

▲醫師提醒，施打疫苗發燒通常都是24小時內發作。（示意圖／路透社）

指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎也說明，有3種狀況要特別留意，第一、打疫苗會出現發燒，但要注意的，通常是施打後24小時內發作，假設超過24小時才出現症狀，就要小心可能不是疫苗所引起；醫師接著表示，疫苗造成的發燒通常不會超過48小時，一旦超出48小時，就要盡快就醫。

第三、疫苗會引起發燒，但不會引起明顯的呼吸道症狀，李秉穎說，若打了疫苗不只發燒，還有嚴重咳嗽、流鼻水或其他跟疫苗不相關的症狀，就要馬上就醫確認是否有其他的感染症。

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