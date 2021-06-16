每月扣錢！聯合報工會遭爆「沒作為還禁止退會」　員工：各種刁難

▲聯合報。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲、余弦妙／台北報導

許多勞工加入工會維護勞動權益，《ETtoday新聞雲》今（16）日接獲《聯合報》工會會員投訴，指其工會每個月從員工薪資中扣除100元做為會費，卻毫無作為，有會員想退會還以「已決議禁退會」為由拒絕，只能眼睜睜看著辛苦錢被扣走。該工會回應，經工會理監事決議，只有4種狀況會員才可退費，工會「絕不會亂做」。勞動部表示，工會章程須明訂加入與退出辦法，對工會財務有疑慮，可向地方勞動局申訴。

投訴人指出，當初到職時，公司有請員工填寫工會入會申請單，簽名後即加入會員，每月100元會費固定從薪水扣除。但他認為，工會至今毫無作為，不曉得幫員工爭取了什麼，要求退會。

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不料，他向工會申請退會時，工會幹部以：「工會法中第七條已明定，企業工會其勞工應加入工會。而且本會組織章程、理監事聯席會議決議，會員不得退會，除非會員渉及不法案件、被判刑確定或遭通緝等情事，遭工會除名。」為由拒絕，不讓他退會。

▲▼媒體員工不滿公司不讓工會會員退會一事。（圖／讀者提供）



投訴人說，不只是他，之前也有其他會員要退會被拒絕，猜測近期有太多類似案例，工會竟自行開會決議「禁止會員退會」。投訴人說，有不少同事抱怨想退會卻被工會幹部刁難。投訴人憤怒表示，「這樣根本違反財產權，因繳錢是自己的自由意志」。

除了該名投訴人，有些《聯合報》工會會員在報社內部社群上指出，「聽說真的很難退，還會各種施壓」、「之前有要退，完全不讓退，搬出法規運用上面沒有退出條例的BUG，查過好像只能工會解散，不然就自己辭職，不曉得工會的收人那麼多錢要幹嘛也沒用途阿！後來只能自己轉念想說定期捐款當成幫助弱勢」。

該工會理事長楊金嚴說明，依《工會法七條》及《聯合報工會章程》第七條指出，勞工應加入工會。另外，第九條有提到，會員若有各款情事之一者，經理事會審查確定後喪失會員資格，包含：犯罪經判刑確定或在通緝中者、無行為能力者、離職或轉業者、因升遷致不符本章程第七條規定者（公司2級以上主管）。

楊金嚴強調，「工會絕對依法，不會亂做」，因這陣子有會員想要退費，他特別了解這類工會退會問題，發現2016年大同公司也有工會員工想退會引發爭議，但最高法院最終判決，會員要受工會組織規範規定，不得隨便退工會，此判決也是阻止資方有介入工會運作的空間。

對此，勞動部表示，依工會法規定工會是屬於人民團體，因此政府機關不會去干涉工會內部的運作，但按法規規定，工會每年都必須要舉行會員代表大會，會中必須要提出財報，且每年都要依法向主管機關提出財報、會員名冊等備查，假使勞工對於所屬會員的運作有疑慮，可以在會員代表大會中利用選舉、提出意見等方式表達訴求。

勞動部說，工會法裡頭也有規定，工會的章程中必須要明訂出加入與退出的相關規定與辦法，假設雇主要強迫你加入工會，且強制扣薪，那就是變成雇主未依法給薪就會依法開罰2-30萬元；但如果加入後想退出，但工會不願意退錢，那就是按章程的規定退出，如果還是持續扣錢，可直接向地方勞工局提出申訴。

另外，勞動部強調，如果勞工真的覺得自己所屬的工會在財務上有疑慮，也可以直接向地方勞工局檢舉，地方勞工局就會進行檢查，因財務狀況比較敏感，因此這部分所屬的主管機關也會比較嚴格監控。

▲聯合報加入工會申請單。（圖／讀者提供，點圖可放大）