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月薪8萬2「每天拉Excel表格」　他心累想辭職！網激動洗版

▲電腦工程師,程式設計,工程師,軟體設計,資訊工程,資工。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友目前月薪8萬2，不過經常性加班，及工作可見度低、難升職等原因，讓他萌生離職的念頭；然而，不少人看完激動直呼，「你不想的話，請讓我進去」、「我願意去，歡迎跟我聯絡」。

網友在Dcard提到，他現職月薪8萬2，1年有14個月，外加股票年收約有130-140萬元，「可是很累！忙的時候，工時接近16小時，當然不會是每天，但在趕案子的時候，平均一天加班6小時，而且很難報加班費，因為底薪很高。」

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他透露，有6大原因讓他想離職，除了工時很長、不能報加班外，也沒什麼能學的，「每天都在那邊拉Excel表格。」重點是，這份工作可見度低，高層完全看不到你的努力。

原po也忍不住抱怨，台灣分公司是很新的team，長官們也力求表現，而年資偏淺的他們，是很難有升職機會的，畢竟前面還有許多前輩在排隊，「我的直屬老闆是個面面俱到的人，每一邊他都不想得罪，所以更上層老闆開出的各種要求，他幾乎都接，接了就是我們這些下面的人在做。」

▲由於最近工作上遇到不少煩心事，讓他有了辭職的打算。（圖／翻攝自Dcard）

▲由於最近工作上遇到不少煩心事，讓他有了辭職的打算。（圖／翻攝自Dcard）

當然，高薪和好相處的同事，讓原po陷入兩難；另外，他也會擔心，「會不會以我的工作能力來說，能找到這樣的工作，就是封頂了？應該要繼續做下去比較好？」

文章引起熱烈迴響，網友們紛紛直呼，「你要不要辭職給我？我會用VBA，寫全自動更新的Excel報表」、「8萬2只要拉拉Excel？這誰都可以做吧」、「可以考CP王國營職員阿！大概20年就可以超越你現在的薪水了」、「請待在舒適圈爽好嗎？跳出來會發現自己犯傻啊」。

但也有人能理解，表示「感覺生活品質很差，我會選少一點錢，生活品質高一點的」、「我年薪也140左右，也是拉拉報表，工作好無聊，我也想離職，原來不只我這麼想」；當然，一些網友則質疑，是幻想文。

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