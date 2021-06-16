筆記！Uber Eats「最新優惠」一次看　加碼點限定餐吃免費中薯

▲Uber Eats公佈新一波優惠活動。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

疫情期間，全民依賴外送、外帶解決三餐需求，繼foodpanda搶先推6月外送優惠碼後，Uber Eats也於今（16）日宣布全新雙代言人由世界羽球球后戴資穎及藝人陳漢典擔任時，同步公布新一波優惠活動，有新用戶享2次訂滿額限折150元、點麥當勞指定餐免費吃中薯1份，民眾趕緊筆記小確幸。

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▲Uber Eats最新代言人為戴資穎、陳漢典。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats 今（16）日宣布「今晚我想來點」最新雙代言人由球后戴資穎及藝人明星陳漢典擔任，2人也大方分享最愛的外送美食，戴資穎透露最常透過Uber Eats 點的前3樣餐點就是麥當勞大麥克、炭烤三明治及鍋燒意麵，而陳漢典則最愛咖哩飯、皮蛋瘦肉粥和滷肉飯，至於防疫期間則靠著珍珠奶茶、炸雞、薯條療癒心情。

為慶祝全新代言人、廣告上線，Uber Eats也宣布新一波優惠活動，即日起至6月29日凡新用戶輸入「正港送三百」，即可享2次訂單金額滿299元折抵150元 優惠；即日起至7月6日也有下單肯德基滿319元折70元；另加碼於6月30日至7月27日祭出點麥當勞「來點大麥克蜜腿餐」即可吃免費中薯1份。

▲foodpanda日前也公告6月份限時優惠碼。（圖／記者李毓康攝）

另，foodpanda日前也公布「6月限定超殺折扣碼」，不僅有生鮮雜貨全館滿額免外送費外，更祭出指定店家「免優惠碼」限時優惠，像是星巴克、麥當勞通通都有買1送1，把握機會下單去。

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