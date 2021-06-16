「呼叫鈴當服務鈴」還投訴沒刷馬桶！護理師嘆：挺醫護別只換頭貼

▲護理師和同事們不只汗流浹背，臉頰上也滿是口罩壓痕。（圖／周護理師授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我同事真的因為沒有進去刷馬桶，被病人投訴1922……」一位在重災區和平醫院專責病房工作的護理師15日在臉書發文，說她和同事會盡自己所能照顧病人，畢竟一旦確診就是完全失去自由，「住在病房裡呼叫鈴不是服務鈴！」忍不住說，很多人痊癒出院時，她們會真心替病人高興；但也有人出院時，護理師們只想送一句「你終於滾出去了」，無奈嘆「『挺醫護』這句話不是臉書換換頭貼、嘴巴說說就行。」

周姓護理師在臉書社團《靠北登山大小事》發文，抒發自己的心情，說雙北升級三級那天開始，她跟家人就已經不知道何謂自由，她的小孩更是整整1個月都沒出過家門，先生1個月裡也出門3次，還只為了採買，「當然，他也可以騎他的重型機車出去兜風，完全沒有違規，但光是擔心我的安危，擔心家人的安危就飽了，哪來的心情玩樂？」直呼第一線醫護人員賭上的是全家人染疫的風險。

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她透露，身為護理師，她也會覺得三級警戒下，很多措施其實不完善，但大家自己可以選擇疫情之下怎麼生活，「我可以告訴大家被關在醫院的滋味，我們會盡所能照顧病人疾病上的需求，但不是生活上的需求，一旦確診，就是完全的失去自由。」

周護理師接著不禁吐苦水，「住在病房裡呼叫鈴不是服務鈴，可能要拔個點滴得等上半天。更別提按鈴要求我們去幫你掃廁所這種事」，說有些病人痊癒出院時，醫師和護理師都真心為病患感到高興；但也有人出院時，讓她們只會覺得「你終於滾出去了！」

她就指出，「挺醫護」不是只在臉書換換頭貼、嘴巴說說就好，「你也可以選擇當一個自律的人，願意為別人著想的人。假設每件事情都非得要別人來限制才知道不能做，那跟野獸有什麼不同？」如果真的堅持要外出趴趴走，那染疫挨批時「不要靠夭就好」。

至於PO文動機，是因為周小姐是熱愛登山，看到最近有山友們頻頻爭論三級警戒下，是否能進行登山活動，她才想發表自己身為護理師的看法，「當然可以怪政府為什麼不直接禁止，當然也可以覺得不需要被道德綁架，很多決定都是一體2面」、「我想大家想到的只有『群聚』、『感染』這件事，身為第一線人員，我想提出另一個觀點，在被疫情搞到人仰馬翻的戰場裡，假設有人在山上出事了，而且還在荒郊野嶺上出事，要不要救？」認為這時不要節外生枝就是好事一件了。

▼周小姐會發文，是因為她也是熱愛爬山的人，但她希望非常時期，大家能有自覺就乖乖待在家就好。（圖／周護理師授權使用）