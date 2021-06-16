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蔡壁如揭疫苗開打亂象　直指「特留分」是政府公然宣告的特權

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。位在板橋高中體育館的疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台長者優先施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／台北報導

全台高齡人口昨優先施打疫苗，而預約系統首度上線，又加上實體通知單未能精準掌握時間，造成許多長輩在現場久候引發民怨。對此，民眾黨立委蔡壁如15日晚間在臉書談「打疫苗的亂象」，直指「特留分」的疫苗就是真正的特權，而且是政府公然宣告的特權。

蔡壁如表示，接到有一位90多歲的民眾告訴她疫苗開打首日的狀況。這位老人家，因為小孩幫忙在系統上預約，所以當晚就接到簡訊通知，一早就到特約門診施打疫苗。一到現場發現，大家都有家人或看護陪伴前往，也因擔心群聚都井然有序的排隊，現場也動用了非常多的行政人員在維持秩序，保持社交距離。接著，他在9點25分進入診間打疫苗，約休息30分鐘後就離開了。整個過程中感覺非常有效率，而他離開時，發現大廳原本等著打疫苗的人都已經離開的差不多了。

接著，蔡壁如指出，疫苗接種順位的安排，或許有防疫或救命的考量，但當疫苗被視為「戰略物資」的時候，「特留分」就是真正的特權，而且是政府公然宣告的特權。因為特留分，我們政府已經把人命分階級、在社會上製造對立，大家應該知道職業不分貴賤，人命更沒有，基本生存權是一個平等的普世價值，一個有良知的政府不應該如此。

蔡壁如也提到，疫苗施打後衍生的另一個問題是，每一瓶疫苗在開封之後，必須在六個小時內施打完畢，沒有打完的量，是不是要再作充份的運用？

一位診所負責人的爸爸向蔡壁如反映，診所預約打疫苗的人數大約有35人左右，會發生無法剛好打完一瓶的情況，「剩下的疫苗，怎麼辦？如果讓不在造冊名單上的其他人施打，會不會有違反法規的問題？但是疫苗是戰略物資，非常的珍貴，每一劑疫苗都該充分應用」；而這樣的狀況，也讓蔡壁如感到困擾，也是這次打疫苗衍生出來的亂象之一。

針對疫苗開封有剩，是否「授權診所運用」疫苗，柯文哲昨在記者會表示，剩餘的疫苗以1到7類為原則，還是相信每個醫生，給他原則指示，「每一個醫生還是給他原則指示，相信他會做做最適當的使用，人與人之間不必規則訂到很死，不用說怕一定要繳回，我們還是相信你」。

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