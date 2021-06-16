葉文忠／為政不仁　必有天來收

文／葉文忠

太多人沒有想到台灣也有這一天，瞬間從「示範案例」的神界打到畜生界，成為全球「驕傲必敗」的示範案例，原來摔下神壇，只需要一個行為就夠了。

防疫的大洞，是政府在自己大門上主動裝上「3+11」炸藥炸開的，疫情爆發已超過一個半月，死亡人數維持一日兩位數的攀升，截至撰文，今已飆破450人，政府如同正在訓練人民要學習「無感」，人民面對大量死亡的訊息，從台鐵事故罹難者的震撼開始，到現在面對每天下午兩點的數字加號，一切無語問蒼天。

真切的說，蔡政府只佈署了「超前佈署」這四個字的看板，當全世界都已在量產且輸出疫苗時，我們仍大外宣著說Taiwan Can Help，自滿的想要輸出「防疫經驗」，怎料疫情爆發，全世界才發現台灣竟然根本無準備、無普篩、無疫苗，只出著一張嘴，英美各大媒體「這天遲早會來」開始挖苦與嘲笑台灣，正是潮水退去，自吹自擂為超級的游泳教練，其實連褲子都沒穿。

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猶記得去年武漢乍始封城，方倉醫院處置輕症者，成為1450攻擊與訕笑的超級反中哏，一年後，全球慘痛的經驗直接證實普篩、封城、方艙醫院全都是正確的，今日台灣疫情如此嚴峻，1450繼續攻擊建言者，樂此不疲，豬頭皮之流嗆小燕姐：「您是國寶，應該第一個打，之前AZ就可以打了，要不是您身邊那些藍丁丁亂唱衰，您早就打了。」試問，沒生病前，誰會去找藥吃？但生病時，醫生若告訴你，現在沒有藥，因為你之前沒說要，你會接受嗎？光看豬頭皮如此文字，就知道這群只有意識形態沒血沒肉的人，已是台灣最大群的鼠輩臭蟲。

取得疫苗該是多麼十萬火急，蔡政府卻和著人命一起玩「疫苗政治」，讓人民痛心、椎心與噁心，人命正如流水般逝去，全台經濟活動幾乎凍結，真悲民所苦更當焦急如焚，但你只見蔡英文、蘇貞昌、陳時中主控疫苗進口的關鍵人，不斷吹捧三期都無法完成的高端，八大公股配合進場護航高端，卻不見其有一絲主動協助民間進口疫苗的動力，公衛專家楊志良說「台灣不只拒絕普篩，而是到了反對、害怕的程度」，「政府與指揮中心的官員表現出來的，就是不願溝通的嘴臉」，鐵桿綠的中研院院士陳培哲辭去國產疫苗審委，因為「不能維持獨立性與專業性」，「民進黨政府並不信任科學」，其最大困難就是來自蔡英文，「不能維持獨立性與專業性」換句白話文，就是「老娘不准你講真話」，於是二期解盲當然過，接著便是全民當三期白老鼠，我不想猜測民進黨和高端背後之間有何利益掛勾，但回溯整個過程，斧鑿斑斑，拿人命為高端換時間，內幕必有腐臭。

台灣要能脫離疫情封島，至少要有3200萬劑疫苗，美日捐疫苗加起來還不到200萬劑，確實感激，但整個蔡政府對美日的態度活像拜祖宗，郭台銘自費購買BNT疫苗500萬劑，一個緊急使用授權(EUA)的就卡你半個月什麼進度都沒有，讓郭董卡的活像個龜兒子。試問，向上海復星買BNT到底有什麼問題？商業就得照著商業合約走，大中華區的總代理涵蓋範圍就是包括了台灣，跟復星買本是天經地義。說穿了，美日加起來，橫豎不比一個民間企業要捐的數，郭董，誰叫你是“藍民”呢？來自大陸的疫苗能救命，能緩和兩岸關係，卻將了民進黨政治信仰的軍，心魔起處，人命不能由你和老共來救，才是綠營骨子裡最邪惡的思維。

楊志良批判政府不願多花一點錢買疫苗，卻編列8400億紓困收買社會，實在令人想不透，紓困8400億，零頭拿來買疫苗，什麼疫苗買不到？但看有沒有心。沒疫苗就是救不了命，一個國家搞到人民自己跳出來自救，跟著屍體數拔河，這在全世界大概找不到第二個了，但諷刺的，你卻聽不到有任何綠營的大財主要捐疫苗的，那總喜歡替獨派下指導棋的辜寬敏呢？打從「3+11」為病毒開門開始，到疫苗採購的操作，本土感染已逼近到12000人，代表著一萬多個家庭活在巨大焦慮的陰影下，450人離世，背後就是450多個心碎家庭，社會因疫情爆發三級管控而停擺，300萬服務業的家庭瞬間斷炊，雙薪家庭也因孩子必須待在家中，蠟燭兩頭燒的煎熬，我甚至可以想見，憂鬱症與躁鬱症的患者，也正在爆發當中。

醫護人員三命懸身，拚命，救命，賭命，照理第一線的醫護人員，當是未雨綢繆防微杜漸，早該在去年國際疫苗一出來時，就該全面採購與強制施打，待今日全線爆發，已有多位醫護人員染疫，這些前線作戰的戰士，其所承受的身心煎熬可想而知。

▲醫護人員今日三命懸身，孰令至此？（圖／本報資料照）

從總統府前車陣鳴笛，前新聞局長鍾琴也被警察包圍，每一則疫情的網路新聞下，都是上千條的臭罵與詛咒留言，巨大的怒潮正澎湃著，蔡政府這些個重罪，勢必要還的，呂秀蓮向蔡英文喊話，每個人都要去見閻羅王，拜託不要再「失德」，她用「失德」來形容蔡英文，可見是以「罪孽」等級來評價蔡英文，因為這不是防疫被動失策，而是明知作為錯誤，卻又主動且執意為之，這才令人髮指。

台灣今日現狀，扣除綠營政客，老百姓們才真是「全島一命」，疫情能控制，來自人民的自律，萬般做為不及一針疫苗，為政者之惡，人民會記著，總有一日，天會收了他們，而憤怒的人民就是天，話說回來，放棄政府卻不能放棄自己，還請每個人務必冷靜沉著，不忘祈禱，不要失志，首務當是隨時照顧好自己和家人，做好一切防護，仔細檢視每個可能接觸到的感染源，徹底貫徹消毒，繼之認真思考未來，病毒已啟動世界巨輪的方向盤，它依然會持續異變，人類的生活模式將徹底改變，該如何先改變自己，配合新生活型態進行改造，是活下來後的第一希望工程。

抗疫的日子仍長，先好好活著，忍著，撐著，待疫情過後，再和蔡政府好好算總帳。

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