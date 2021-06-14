孩童家庭防疫補貼15日起可申請　網路或實體ATM皆可快速領取

▲6月15日起將開放申請的孩童家庭防疫補貼措施，台南市教育局長鄭新輝及社會局長陳榮枝進一步說明，以確保每個符合資格的家庭從都能領到補貼金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府14日上午召開防疫檢討會議，就端午節防疫現況等工作情形進行討論，同時針對6月15日起，將開放申請的孩童家庭防疫補貼措施，由教育局及社會局做進一步說明，以確保每個符合資格的家庭從都能領到補貼金。

教育局指出，孩童家庭防疫補貼的適用對象包括家裡有國小以下學童（含學前幼兒）、國高中及五專前三年身心障礙學生，每名孩童可領1萬元，請領方式則有兩種，申請時皆須備妥孩童健保卡及父母或監護人金融提款卡。

方式一是自6月15日上午10時至9月30日，透過「行政院孩童家庭防疫補貼網」（網址為 10000.gov.tw），輸入孩童健保卡號、父母或監護人身分證字號、同一位父母或監護人金融提款卡帳號，確認送出後即為登記完成，6月18日起就可查詢入帳情形。

方式二為自6月18日至9月30日至3家指定銀行（中國信託銀行、台新銀行或國泰世華銀行）實體ATM機台，插入金融提款卡並選擇「孩童家庭防疫補貼」選項，再輸入提款卡密碼、孩童健保卡號、同一位父母或監護人身分證字號，即可直接領取補貼現金。

社會局表示，家中如有0-2歲幼兒（包含3級警戒全面解除前出生，並完成出生登記者），且原本就領有育兒津貼、托育補助的家長，6月15日將會直接入帳1萬元至原申請帳戶；其他家長（包括綜所稅20％以上等少數家長）則可透過「行政院孩童家庭防疫補貼網」或實體ATM機台申請領取。

市長黃偉哲表示，為避免ATM臨櫃人流群聚發生染疫風險，建議符合條件的家長多透過「行政院孩童家庭防疫補貼網」登記申請核發，在家申請不僅快速又安心。另外，補貼申請截止日為9月30日，時間相當充裕，請家長不用急著去ATM排隊提領。同時，黃偉哲也呼籲，到ATM領取補貼金的民眾注意保持社交距離，也可攜帶原子筆觸鍵，減少手指直接接觸ＡＴＭ，而提領現金之後也務必進行手部清潔消毒。

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