陳時中公布第二批疫苗分配量：75歲↑配比升至53%「熱區加重配發」

▲日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗開打。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本捐贈AZ疫苗今日正式開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（15）說明，這次接種疫苗速度會加快，指揮中心也決定及早配發第二批疫苗，75歲以上長者配比會27%提升至53%，高風險地區雙北加發10%，中風險5縣市加發5%，離島也會加發。

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▲124萬劑AZ疫苗第二次分配規劃表。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

指揮中心首波疫苗配發採取公式為4族群還未接種人數分配，包含是1~3類一線風險人員未接種的6成、長照住民人員未接種者6成、洗腎病患全數以及75歲以上族群的27%；後續也宣布高風險、中高風險熱區、離島的疫苗加配。

這批疫苗今日正式開打，陳時中下午記者會表示，各縣市非常努力，建立採檢點，注意分流，分流不夠完整的地點也有改善。他估計這次打疫苗速度會快一點，多設了很多接種站，效率高，決定第二批疫苗及早發送，讓縣市知道自己手頭上的量。

陳時中說明，第一次目標是75歲以上人口27%，現在提高到53%，讓全台75歲以上長者接種率達到53%；另高風險區域雙北加發10%，中高風險區域如桃園、台中、基隆、彰化、苗栗加發5%，離島連江、金門、澎湖、屏東小琉球、蘭嶼綠島，總共加發9000劑，連江縣提前從6/16送。