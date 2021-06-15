轟中央分配疫苗看顏色　她點名蘇巧慧「為何不替新北跟爸爸要疫苗」

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▲國民黨團召開「台灣不如越南 蔡英文不如賈永婕！政府昏庸無能 台灣人忍無可忍」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

雙北是疫情重災區，相對疫情較不嚴峻的高雄這次卻分配到最多疫苗，引發爭議。國民黨團15日召開記者會，痛批台灣面臨醫材短缺、死亡率居高不下，防疫連越南都不如，書記長鄭麗文更直接點名台北、新北的民進黨立委「學學林淑芬」，站出來替市民爭取疫苗，「尤其蘇巧慧，妳跟妳爸要什麼都可以要得到，為什麼不幫新北市民要疫苗？」

鄭麗文指出，今年4、5月，越南爆發重大本土疫情，跟台灣時間點差不多，越南人口9800萬，目前為止染疫人數只有一萬出頭，58人死亡，死亡率0.6%，台灣不僅已經無法跟南韓、新加坡比，甚至連越南都不如，染疫死亡率已達3.44%，台灣醫療量能水準應遠超過越南，為何疫情完全失控，死亡率高居不下，「很明顯是人為災害、政府錯誤！」

▲國民黨團痛批，台灣防疫連越南都不如。（圖／國民黨團提供）

鄭麗文痛批，政府對於施打順序定義模糊，亂象四起，導致很多人無辜中箭，打了疫苗還要跟社會道歉，分配更是完全「顏色作祟」，政府坐看雙北每天煎熬，疫情較不嚴重的高雄拿到最多疫苗，這樣的防疫怎麼可能短期內見效？

鄭麗文接著點名雙北民進黨立委，「不要躲起來，學學林淑芬」，「尤其蘇巧慧，妳跟妳爸要什麼都可以要得到，為什麼不幫新北市民要疫苗？」另外，羅致政、吳思瑤、林昶佐人在哪裡？為何你們不跟蘇貞昌、陳時中要疫苗？

對此，國民黨團提出兩項主決議，第一，要求政府在最短時間內大量補足救命醫材、藥品；第二，疫情最嚴重的地方苦等不到疫苗，要求指揮中心立即全面檢討施打順序。