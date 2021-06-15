午後雷雨沒了！中部以北「又熱又乾」飆37°C　周末再輪梅雨登場

記者李宜秦／台北報導

本周天氣轉為西南風環境，中部以北降雨將減少，且變得更加炎熱，而南部地區在清晨降雨機率較高，不過雨勢不大。預計下周又有一道滯留鋒南下，容易有中小尺度對流胞發展移入，為台灣帶來較大雨勢。

▲受西南風影響，中南部降雨機率提高。（圖／氣象局）

氣象局表示，今天受西南風影響，中南部天氣較為不穩定，出現短暫陣雨或雷雨的機率高，清晨至上午的降雨主要在沿海及平原，中午之後則轉為以內陸及山區為主，整體而言，南部降雨範圍較廣，中部較為局部，至於北部及東半部則為多雲到晴，午後東部、東北部地區及北部山區仍有零星短暫雷陣雨。

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溫度方面，各地高溫約33至35度，大臺北盆地、南投及東半部近山區及縱谷內容易出現36度以上高溫，東南部則有焚風發生的機率。

▲全台天氣炎熱，戶外工作者嚴防中暑。（圖／記者李毓康攝）

氣象專家彭啟明於臉書專頁天氣風險Weather Risk中指出，昨天開始，顯著的改吹西南風，和上周的偏東南風的環境，顯著有些不同，沿海的風速增強，中部以北降雨減少，變得更炎熱，降雨型態也有改變，大致上這周都是類似的情境，差別只在於西南風的強弱，或是水氣多寡變化。

而受到西南風影響，南部降雨機率增加，從彰化開始到屏東，在沿海都有發展局部對流，特別在清晨最為明顯，今天清晨在高雄到屏東都有些雨勢，不過這類的降雨並不是很大。

▲周日將有滯留鋒南下，各地降雨機率增加。（圖／氣象局）



彭啟明表示，近幾日午後熱對流稍微減少一點，主要是西南風有時較強，無法像上周在山區附近發展的大規模雷陣雨，只有較為零星的雨勢發展。而中部以北，相對之下受到穩定偏西南風影響，明顯偏熱也偏乾，預計中午高溫都有機會到35-37度，南部則因雲量略多，白天高溫約在32-34度。

到了周末天氣將再有轉變，自周日開始到下周三、四，將有道滯留鋒面逐漸南下，台灣的天氣會再度受到梅雨鋒面影響，又會開始不穩定，有機會帶來較大雨勢。