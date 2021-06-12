快訊／第四號颱風「小熊」生成！最新路徑圖出爐

記者李宜秦／台北報導

今年第四號颱風小熊今日生成，不過路徑顯示，小熊颱風將往中南半島移動，預計今明兩日抵達中南半島，對台無影響，而台灣下周將改吹西南風，南海水氣移入，中南部下周有短暫陣雨或雷雨，其他地區則以午後雷雨為主。

▲颱風將往中南半島移動，今明兩天登陸，對台無影響。（圖／氣象局）

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氣象局表示，原位於海南島附近海面的熱帶性低氣壓於今(12)日14時發展為輕度颱風，編號第4號(國際命名:KOGUMA，中文譯名: 小熊)，預測朝西北西方向移動，對臺灣無影響。

氣象局表示，受到太平洋高壓增強影響，颱風今明兩天將往中南半島移動，隨著台灣南方海域的季風帶離開，改以西南風天氣型態為主，下周中南部降雨機率增加，有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部為背風面，影響較小，僅有午後雷雨。

▲「小熊」颱風生成，對台灣沒有直接影響。（圖／翻攝日本氣象廳）

氣象局預報員徐仲毅表示，周末天氣有兩大重點，包括白天高溫、午後雷雨，預計各地高溫32到35度，西半部近山區河谷、花東縱谷地區有36度以上高溫，尤其嘉義市、屏東近山區等地較為炎熱。

今明兩天午後雷雨範圍更廣，各地山區都有雨，平地則是嘉義以南、大台北地區降雨機率較高，且要注意局部大雨。而台東、花蓮、恆春半島除午後雷雨外，其他時間也有短暫雷雨。