台中不足月男嬰窒息亡　生父神隱中...社會局：暫不接受捐款

▲台中發生不足月男嬰被哥哥壓死案件，專勤隊將協助母子倆遣返回國。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名不足月的男嬰昨天早上疑被同床的3歲哥哥壓住窒息死亡，兄弟倆的母親是印尼籍非法移工，1家人租在頂樓加蓋房子，環境惡劣，新聞一披露後，有善心人士想要捐款協助，社會局表示，會維持女移工基本生活所需，暫不捐錢；檢方今天將解剖了解男嬰死因；專勤隊表示，會盡速協助母子倆遣送回國。

據悉，36歲的印尼籍女移工與在梨山工作的同鄉男移工，育有一對未滿月的及3歲的兄弟，目前女移工還在坐月子，平時住在中區成功路一處承租的頂樓加蓋套房，坪數約4坪、租金約4000元，生活環境簡陋，積欠房東多月房租，另外，女移工還幫忙另一名同鄉移工照顧約3個月大的嬰兒。

社會局表示，事發後已安置3歲男童，至於母親，也會協助維持基本生活所需，如果有經濟困難，會連結外部資源，目前暫不考慮接受外界捐款，還要對母親多加了解，因為以前曾發生過，把善款給了移工之後，人就跑掉了，而男嬰後事問題，一直都有慈善團體協助喪葬事宜，不需擔心。

專勤隊表示，剛生產或流產的移工，即使是非法，依規定都有2個月的調養期，之後再移送至收容所，日後會全力協助母子倆取得相關文件，盡速遣送回國，至於機票問題，會尋求相關單位支援。

至於生父去向，專勤隊表示，目前還在和女移工溝通中，希望告知行蹤，以利協尋。

警方表示，檢察官指示今天將對男嬰進行解剖，釐清死因。

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