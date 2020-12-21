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5男車內開生日趴砸蛋糕！運將怒開到警局　1人開門狂奔原因曝

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▲警方意外查獲1名行方不明32歲阮姓越南籍移工，依法移送移民署台南市專勤隊偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康分局警方意外查獲1名行方不明32歲阮姓越南籍移工，依法移送移民署台南市專勤隊偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名多元計程車司機於12月20日晚間7時許，在臉書社團《爆料公社》貼文，稱其所載送的外籍移工在計程車上開生日趴砸蛋糕，導致車內污損，憤而載往永康分局永康派出所報案。永康分局指出，涉案外籍移工們自願賠償吳姓司機現金和解，並意外查獲1名行方不明32歲阮姓越南籍移工，依法移送移民署專勤隊偵辦。

▲警方意外查獲1名行方不明32歲阮姓越南籍移工，依法移送移民署台南市專勤隊偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警方意外查獲1名行方不明32歲阮姓越南籍移工，依法移送移民署台南市專勤隊偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，12月20日下午約3時，吳姓計程車司機在永康區正南一街搭載5名外籍移工，欲前往中正北路上的越南Pub店慶生，結果卻在搭乘途中這些移工在車上砸蛋糕嘻鬧，造成計程車內髒亂不堪，司機氣憤之下，將人直接載往永康派出所報案，請求警方協助。

▲1名計程車司機搭載5名外籍移工，移工竟在車上砸蛋糕嘻鬧，造成計程車內髒亂不堪，司機氣憤之下，將人直接載往永康派出所報案。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲1名計程車司機搭載5名外籍移工，移工竟在車上砸蛋糕嘻鬧，造成計程車內髒亂不堪，司機氣憤之下，將人直接載往永康派出所報案。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲1名計程車司機搭載5名外籍移工，移工竟在車上砸蛋糕嘻鬧，造成計程車內髒亂不堪，司機氣憤之下，將人直接載往永康派出所報案。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

當計程車抵達派出所，1名移工立即下車拔腿就跑，員警見狀立即徒步追上，約300公尺外，該移工被路過的巡邏員警協助圍捕逮獲，一查是被通報行方不明32歲阮姓越南移工，帶返派出所偵辦。而惹事的外籍移工們願意賠償新台幣6000元，作為該計程車清潔費及營業利益損失，與司機和解。全案偵訊後，將該名阮姓移工移送移送移民署台南市專勤隊查處偵辦。

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