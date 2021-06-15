廣州比台灣晚爆疫情卻「預計本周歸零」　專家曝成功防控4關鍵

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？ 台南市 29 票 桃園市 279 票 台中市 53 票 高雄市 1948 票 新北市 217 票 台北市 1683 票 總計 4209 票。

▲廣州預計本週確診清零。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州自5月21日發現首例本土個案，截至6月13日，累計確診者已達146人。不過，廣東省疾控中心首席專家馬文軍透露，保守估計，廣州本次疫情可望在本月20日前清零，也即疫情僅持續約一個月，且確診病例累計應可控制在180例以內。

據《第一財經》報導，去年北京新發地爆發疫情，從報告首例病例到清零總共花了31天，烏魯木齊疫情則費時46天才清零。馬文軍預期，廣州這次疫情可望在本月20日前清零，前後歷時約一個月。

馬文軍表示，從理論上分析，新冠爆發疫情規模和持續時間取決於兩個重要因素：一是疫情發現早晚，發現得愈晚，採取措施就愈遲，控制愈難，清零時間就愈長；其次是防控措施的力度，防控措施力度愈大，清零時間愈短。

馬文軍表示，廣州本次疫情與去年3月廣州輸入疫情流行曲線相似，如果按照去年3月廣州疫情的流行趨勢來預測本次疫情未來的變化，疫情約於6月17日清零，共146例左右；如果按照北京2020年新發地暴發疫情流行模式，預測疫情大約在6月18日清零，總病例154例左右。

廣東省15日通報，14日新增2例本土確診病例，廣州報告1例，深圳報告1例。此外，惠州報告的1例境外輸入無症狀感染者來自香港。廣州市新冠肺炎防控指揮部14日同意解除5個區11個區域的封閉、封控管理措施。