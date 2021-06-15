打國產疫苗能不能出國玩？　高端高層說話了

▲高端宣布解盲成功，總經理陳燦堅對取得國內EUA很樂觀，正準備申請歐盟等國外認證。



圖文／鏡週刊

本刊調查，二家國產疫苗除將申請緊急使用授權（EUA）在國內開打，也三路並進、布局海外市場以取得國際認證。不過，以時程估算，二家國產疫苗最快今年底才有可能取得國際認證，屆時施打國產疫苗的民眾，仍可能面臨半年空窗期，即入境他國的檢疫方式異於施打其他國際大廠疫苗者。

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以高端為例，成功解盲後，除向食藥署申請EUA，另也宣布向歐盟申請臨床試驗，但就時程估算，最快也要到年底才能完成試驗、取得認證。

對此，高端高層接受本刊採訪說，國產疫苗屬蛋白疫苗，較穩定、無嚴重副作用，現階段任務是「先讓台灣人保命」，有商務出國需求者，建議政府讓人民評估可承受的副作用後，自行選擇疫苗廠牌解決。

▼高端疫苗生產的「預充填針劑」已有26.7萬支交由食藥署「檢驗封緘」，一旦通過EUA即可快速出貨。



衛福部長陳時中在立法院備詢時也坦言，國產疫苗的確有無法及時得到國際認證的風險，後續等預約系統上路、國外疫苗陸續到位，就可開放選擇。



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