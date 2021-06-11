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驚訝了！菅義偉稱台灣「國家」　國台辦：感到震驚

▲▼ 日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／北京報導

日本首相菅義偉與在野黨立憲民主黨代表枝野幸男，兩人雙雙於9日談到台灣時，以「國家」來稱呼，此舉顯然出乎中國大陸的意料。大陸國台辦發言人馬曉光11日就表示，「我們堅決反對依些日本官員對『中國台灣地區』的錯誤表述，對日方在台灣問題上屢屢採取錯誤行徑『感到震驚』。」

事實上，大陸外交部10日就火速對此回應，發言人汪文斌表示，，已向日方作出嚴正交涉，要日方立即做出澄清，消除已造成的惡劣影響，並確保不再發生此類情況。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光4月28日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

對於同一事件，馬曉光先是重申，「台灣是中國的一部分，接著表示，我們堅決反對依些日本官員對「中國台灣地區」的錯誤表述，對日方在台灣問題上屢屢採取錯誤行徑「感到震驚。」

馬曉光說，我們敦促日方立即糾正錯誤，以實際行動恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

在對日本的行為感到震驚後，馬曉光接著說，我們正告民進黨和台獨分裂勢力，企圖勾連外部勢力製造違反一個中國原則的各種行徑，絲毫改變不了「台灣是中國一部分的鐵的事實。」

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