長輩明打疫苗！　94嬤收接種通知樂喊：身為高雄人很榮幸

▲高雄市疫苗已經開打。（圖／高雄市府提供）



實習記者周依儒／綜合報導

高雄市接獲中央配送的9.1萬劑疫苗，前五類人員優先施打完後，明日將輪社區85歲以上的長輩開打。日前高雄有著「魔法阿嬤」之稱的94歲高齡、知名冰店「常美冰店」初代郭李常美也透過店家的粉專發文表示，已經接到接種疫苗的通知單，且對高雄的防疫政策、規劃都十分滿意，「身為高雄人，我們很榮幸。」

94歲的郭李常美家屬日前透過冰店粉專發文指出，郭李常美阿嬤在12日已經領到了接種疫苗通知書，里幹事做了完整說明後就往下一戶人家去，他們看了日期發現就在3天後，也就是里幹事依照年齡造冊分別通知、注射流程冷鏈運送醫療人員安事宜。

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▲▼高雄常美冰店的初代94歲奶奶郭李常美日前接獲疫苗接種通知書。（圖／翻攝自Facebook／旗山 常美冰店）



常美冰店大讚，高雄市政府先前都已經事先做好沙盤推演規劃，在疫情擴散如戰爭的時候，在鄉下都能感覺到市政府和各部會的人都在努力構築一到抵禦病毒的防線，「沒有謾罵、沒有指責，高雄市民與政府配合，齊心合一的做好自己分內之事。」

▲高雄市打疫苗規劃 。（圖／高雄市府提供）



常美冰店補充，在5月底時，冰店附近的水果店有一名員工去台北被友人傳染，但他主動通報，兩個禮拜過去後旗山沒有再傳出其他案例，主動通報、配合疫調、自我管理、市場分流這些大家總是提倡的事情，旗山人、高雄市民確實做到了，雖然新聞的焦點通常在重災區雙北，但此時此刻他們真的想向高雄市長陳其邁說，「此刻身為高雄人，我們很榮幸。」也希望大家給高雄市疾管處的何惠彬處長加油。

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市府提供）



對此，高雄市長陳其邁也回應該篇發文表示，「每一個人都是防疫重要的一份子，謝謝有大家一起團結防疫！很棒，疫情後，再去吃冰了！祝安康。」據悉，高雄市長者疫苗預計15日開打，疫苗接種首波通知單已送達87歲以上長者手上，而通知書由鄰里長送達，安排長輩施打疫苗，還有1200輛計程車加入接送行列，且這次高齡長輩施打疫苗也會讓長輩坐下來不用動，由醫護人員站起來替他們施打。