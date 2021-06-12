高雄第1波長輩「施打通知書」送達 ！坐著接種不求快　23日前打完



▲高雄市長陳其邁宣布打疫苗順序。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市接獲中央配送9萬100劑疫苗，除分配軍人1.1萬劑專案專用外，將先針對前五類人員優先施打，接著15日開始輪到社區高齡長輩，第一波先為87歲以上長輩，目前疫苗施打通知書都已經發送完畢，陳其邁說這批疫苗預計6月23日前注射完畢，這次不求快，只求好好的讓長輩安心施打完疫苗。

▲高雄12日9時疫苗送達10時就開始施打 。（圖／高雄市府提供）

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高雄市於12日上午已接獲中央配送9萬100劑疫苗，經過保存工作後，其實上午10點就開始通知依序施打疫苗，除分配軍人1.1萬劑專案專用外，剩下8萬劑先針對前五類人員優先施打，包含醫事人員、防疫人員、高風險工作者、因特殊情形必要出國者、機構與社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者。

▲高雄高齡長輩分三波施打，第一波87歲以上長者的施打通知書已送達 。（圖／高雄市府提供）

高雄市長陳其邁提到，第6類長者預計下禮拜15日開打，疫苗接種首波通知單已送達87歲以上長者手上，沒收到通知者或是需要專車、以及戶籍不在高雄的相關問題，可以洽民政局各區公所，或是詢問里長及里幹事。

▲高雄各區公所聯繫方式。（圖／高雄市府提供）

陳其邁表示，各局處動起來，通知書由鄰里長送達，安排長輩施打疫苗，還有1200輛計程車加入接送行列，抗疫過程展現高雄團結精神，不是市長一人，是大家一起成就，這次高齡長輩施打疫苗會讓長輩坐下來，讓護人員站起來，「不求快、只求好」。

▲高雄已開始施打疫苗 。（圖／高雄市府提供）

這樣讓長輩們坐著不用動，是否參考日本「宇美町式」，陳其邁說，網路上跟醫師會討論，認為這方式很體貼，讓長輩坐椅子上，醫師就近服務，是我們學習的對象，前幾天希望用這樣安排，這是很大工程，高雄先來試試看。

而這次配發的9萬100劑何時打完？陳其邁指出，其中1萬1百劑給軍人，剩下8萬劑預計6月23日前會注射完畢。他強調，這次求好，服務到位，讓長輩從容不迫打完，不趕時間。



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