人與人間感染機會估700萬次！消基會替外送員請命：讓他們先打疫苗

▲消基會表示，外送員和消費者互動，感染機會粗算近700萬次。（合成圖／路透社、記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

消基會今（14日）召開線上記者會替熊貓、Uber Eats外送員請命，指出勞動部在2020年底統計，台灣美食外送員人數已逼近88,000人，以一天40單生意計算，全國一天最少有352萬人次的外送員與消費者互動，人與人間的感染機會粗算近700萬次，呼籲「外送員施打疫苗順位應提前」，唯有他們安全，大眾才能安心在家防疫。

消基會董事長黃怡騰表示，消費者反映疫情後，配合政府待在家，都透過線上點餐，但問外送員是否有打疫苗或快篩，結果都沒有，反而嚇到他們，覺得每天都不出門很安全，很多東西都透過外送員接收，也不知道他們接觸多少不同消費者，對象可能比想像中複雜，若破口出現不堪設想。

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▲消基會為熊貓、Uber Eats外送員請命。（圖／消基會提供）



消基會指出，美國新冠肺炎第一類接種順序包含「食品工作者」，但中央流行疫情指揮中心日前公布疫苗優先施打對象表，仍未見到討論已喧囂塵上的外送員，民眾避疫在家，倚賴的吃穿用度，都是外送員挨家挨戶提供服務，且他們與民眾接觸的頻次並不會少於第二類的「維持防疫量能-提送餐等服務之村里長或村里幹事」或第三類「高接觸風險工作者」，因此，優先施打對象人員的分類思維，應具體思考真正與民眾接觸頻率多寡或可能傳染COVID-19病毒的現實考量，給予需要的從業人員一份服務安心感。

黃怡騰說，外送員每天在外，可是沒有受到政府照顧，疫苗施打政策都出了問題，其實很多公務員是可暫停施打，讓給更多需要的百姓，政府的防疫思維必須滾動思考。消基會秘書長徐則鈺強調，一定會有人持反對意見認為，這樣大家就去當外送員就好，但這點平台業者可過濾真的長久在進行外送的有哪些人，可以有一定的資格限制，而不會誰加入就能打。黃怡騰指出，就算現在沒有疫苗可打，業者至少也要想辦法讓他們快篩，確保雙方安全。

▲消基會指出，美國新冠肺炎第一類接種順序包含「食品工作者」。（圖／消基會提供）



消基會最後呼籲政府，疫情處於第三級嚴峻期間，好在有外送員不辭可能染疫的風險，提供挨家挨戶的外送服務，讓消費者得以安心在家避疫，為了感謝外送服務業撐起國內避疫期間降低民眾外出染疫的風險，建議比照醫護人員服務的特別加給，政府主管機關考量外送等行業的貢獻，給予機汽車牌照燃料雙稅減免優惠，以表彰該等行業的付出。