紓困4.0不公平！蘇貞昌臉書被灌爆：選舉時才跟勞工站在一起！

▲行政院長蘇貞昌12日晚間在臉書發文貼出紓困4.0說明圖卡。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者潘姿吟／綜合報導

本土疫情重創各行業，行政院院長蘇貞昌在臉書發文提到，紓困4.0至少有730萬人受惠，沒想到網友並不埋單，反而留言怒批「沒有社會保險的勞工、攤商，才是真正最需要紓困金的人」、「我就不信地瓜老伯家裡會有能上網的電腦，自己又懂得線上申請。就算有、就算懂、就算會用、就算符合資格，網路依然大塞車中，要拿這1萬塊。真的難！」「包租公包租婆爽爽領，真正需要的人卻一毛都領不到」、「很多人被停業、被放無薪假，紓困也沒補助到，還每年都要繳稅金，這樣公平嗎？」發文24小時，已經有3千多則留言在蘇貞昌臉書洗版。

紓困4.0上路至今，仍有許多爭議及撻伐聲浪，蘇貞昌12日晚間在臉書發文寫道「這次的紓困4.0，總計至少有730萬人能以個人身份領到現金紓困，受衝擊的事業也能依據勞工數申請營運或薪資補貼。今年政府更特別針對250萬名孩童發放補貼、放寬自營業者紓困領取資格。而超過360萬人在6/4第一天，就順利收到主動入帳的紓困現金。」並強調將從優從寬從速執行，且1988紓困專屬網站與各部會專線協助民眾。

但是網友並不領情紛砲轟「有勞保也繳稅，什麼都領不到！」「要等到選舉的時候才會跟勞工站在一起。」「這次政府的作為，吃相難看，讓人倒盡胃口！」「真的非常多人需要紓困跟補助的沒辦法拿到錢，全民補助一萬花2300億不花搞一大堆法規文件資料讓基層人員忙的要命、讓人民等，最後還回覆你沒通過審查，太糟糕了！」「蘇院長到底懂不懂紓困為什麼會被罵的那麼慘？」