擊落畫面曝！台3線重機被逆襲3人倒地哀嚎　「神騎士」驚險閃過

記者黃孟珍／苗栗報導

台3線103K苗栗大河段，14日上午8時許發生3輛機車車禍意外；1名余姓男子（33歲）騎乘重機從桃園南下因轉彎不慎，衝至對向車道和由南往北的戴姓騎士（21歲）發生對撞，還波及到後方張姓騎士（20歲），3人當場倒地哀嚎，苗栗縣消防局接獲通報後立即派人前往救援，所幸送醫後3人都沒有生命危險，另後方一輛重機則驚險閃過，畫面曝光讓網友驚呼：神騎士。

▲1名騎乘重機的男騎士，因轉彎不慎，逆向撞上對向的另一輛機車，還波及後方騎士，造成3人倒地送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼台3線2機車對撞，後方機車閃避不及遭波及，3人送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

苗栗縣消防局表示，14日上午8時50分接獲通報後，立即派遣三灣、獅潭救護車前往救援；抵達時發現現場有3人倒在路邊意識清楚，其中余男傷勢較重，經初步檢傷後，余男左大腿骨折變形，其餘2人皆受到輕微擦挫傷，隨即將3人送往頭份為恭醫院救治，所幸都無生命危險。

後方行車記錄器清楚顯示，余男騎乘紅牌重機疑似不熟悉路況，在轉彎處不慎衝至對向車道，迎面撞上也在過彎的戴男，2人彈飛到地面，其中紅牌機車前輪嚴重損毀，零件也散落一地；後方張男也因為閃避不及，追撞前方戴男機車而倒地受傷。至於詳細責任歸屬，還待警方釐清中。

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