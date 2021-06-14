妻每週「激情連結」小王2次⋯還產子夭折！他離婚5個月後才知綠炸

▲徐男離婚後，經里長告知，才知道前妻外遇還產子。（示意圖／免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者陳羿妏／基隆報導

徐姓男子與李姓前妻2019年3月間離婚後，同年8月間經里長告知，李女生下一子且夭折，才知道對方曾經外遇，氣得提告。惟通姦罪已除罪化，因此徐男另對李女、周姓小王提告求償60萬。日前基隆地院審結，判李女、周男應賠20萬為適當。

判決指出，徐男主張，他與李女原為夫妻關係，但於2019年3月離婚。然而，離婚之前，周男明知李女為有配偶之人，卻於2016年至2018年間，與李女在住處每週發生關係2次。直到李女懷孕、2018年6月間產下一子卻不幸夭折，冰存在醫院一個月，2019年8月他經里長告知，才知道前妻外遇並產子一事；隨後徐男對李女、周男提出刑事告訴，惟通姦、相姦罪目前已除罪化，法院諭知免訴，因此改向2人求償60萬元精神撫慰金。

全案審理期間，李女未於言詞辯論日期到場，亦未提出書狀聲明。周男則是經合法通知，拒絕到庭進行言詞辯論，僅回覆稱不同意徐男的賠償請求。

基隆地院認為，李女、周男2人未提出相關事證，且有刑事庭相關事證在案，因此採信徐男所述之事實，再加上李女在婚姻存續期間，與周男外遇生子，確實已侵害徐男配偶權，徐男求償有據。

此外，基隆地院審酌李女名下無財產，108年度所得不到25萬，而周男名下亦無財產，108年度所得0元等情況，另考量徐男受侵害等情狀，最終判2人賠20萬元為適當。