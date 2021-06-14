媽又偷跑去逛市場！駁女兒「現在哪不危險？」網揭市場魅力全因4字

▲板橋福德市場。與本文無關。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者黃可昀／綜合報導

各縣市都很注重傳統市場的防疫，也實施分流買菜政策，正是因為市場群聚現象太頻繁，成為很大的防疫破口。新北市一名女子透露，她居住的區域確診數很高，偏偏她就住在傳統市場旁邊，60幾歲的媽媽卻彷彿漠不關心，照樣早起偷跑去市場買菜，甚至反駁「現在哪裡不危險？」

原PO在PTT表示，先前確診者足跡有包含她家旁邊的傳統市場，剛好媽媽非常愛逛市場，她便幫家裡改訂蔬菜箱，並耳提面命媽媽不要再跑去人多的場所，結果還是被她抓包媽媽偷跑去菜市場，「念她她還不高興！」更反駁女兒現在到處都很危險，不是只有市場有病毒，況且她回家都會全身消毒，市場也有落實防疫指引。

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▲濱江市場外攤。與本文無關。（示意圖／記者李毓康攝）



原PO無奈地說，「你一定要跑去菜市場跟人家群聚，然後找一堆很髒的現金回來？」即使到處都有病毒，但還是有風險高低之分，她家屬於重災區，「光我家附近就不只一起確診案例了，誰知道真的隱藏案例還有多少？」

她擔心，媽媽年紀大又有慢性病，屬於高風險族群，又很愛往人多或是室內場所跑，「我自己感覺，這比較像是世代差異，與教育程度無關」，其實媽媽是一名退休教師，喜歡逛市場是他們那一輩的共同樂趣，「到底菜市場對長輩有什麼魅力？我真心不懂。」

網友留言，很多長輩逛市場是為了和攤販、老鄰居聊天，全因為「在家無聊」，所以逛市場已經變成生活一種習慣，「幾十年菜販都變朋友，每天去打招呼啊」、「因為在家無聊，想出去吧...真的很危險，不只她自己，還會影響家人」、「因為在家無聊，我媽也是」、「我公婆也是退休老師，當年的公費生，到現在還是堅持上市場買菜」、「她不是去買菜的，是去社交的，在家很無聊啊。」