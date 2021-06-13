　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情遲不降溫　公衛學者：決策者不接納專家意見

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

▲金傳春認為，台灣在疫苗規劃上不完整。（圖／記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導

六都配發疫苗「數量」和施打「順序」成各界討論話題，許多聲音直指最嚴重熱區新北市，分配數量比高雄市少，公衛學者接受《ETtoday新聞雲》訪問認為，降低傳播率、致死率跟重症率是當前最重要的三目標，三級警戒至今，疫情沒懸崖式快速下降，疫苗分配若照原本規劃持續，「是不人道的」，因此必須「全盤考量」，增加「高發區」，但有專家直言國家決策者「不是那麼喜歡不同意見」。

不具名公衛學者提到，印度疫情開始受到控制，就是快速打疫苗，傳播力高、非常快速的致死率病毒，不停變種，防疫做法不能停留在去年剛爆發時，防疫是跟病毒競賽，要很快，如歐美歷經幾好幾波後陸續解封，也是「馬上打疫苗」，必須提醒大家，這次疫情進入，台灣還在學習中，要用虛心的態度討論、做調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位學者接著說，不管誰做指揮官壓力都會很大，因為疫情很有可能會再上來，「只是國家決策者，不是那麼喜歡不同意見」，建議指揮中心趕快找免疫、感染等多一點的專家，召開網路會議，讓大家去發表意見、討論，甚至辯論都可以，接納「真正懂公衛的專家意見」，了解台灣各縣市疫情差異，才有機會真的讓疫情降溫。

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

▲莫德納疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

台灣大學公共衛生學院兼任教授金傳春指出，「疫苗分配，剛開始已經錯了」，估算疫苗錯了，每人要施打兩劑，台灣至少就要有4600萬劑，還要再往上加台僑回國、外國人和旅客等身份，以上這些都沒完整規劃，但國衛院有「疫苗之研發、採購與安全性評估政策研議」相關說明，專家開了很多次會議，不知道決策的人有無讀到相關資料，但就算再怎麼忙，也都要派人去了解。

金傳春說，疫苗分配要用「平時」和「戰時」兩種情況看，「現在已經就在燒」，雙北疫情居高不下，三級警戒至今控制，無法像懸崖式快速往下降，代表有些傳播者沒具體找到，加上雙北以外的病例，一定要給足資源、人力等，儘早完全控制。首要目標是「降低傳播率、致死率跟重症率」，以上週跟這週致死率看，沒有快速往下降，如此一來，疫苗分配就要回到戰時，她舉2009 年H1N1新型流感大規模施打疫苗為例，當時並不是打65歲以上的高危險群，而是打在中小學族群，打在有可能的「傳播者」，當時打完兩週後，全國病例數就下降。

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼金傳春說，許多人看到疫苗分配很憤怒，因為想打的人打不到。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

金傳春表示，第一週三級警戒民眾很焦慮，第二週致死率上升更緊張，第三週看到疫苗分配法則是憤怒的，因為想打的人打不到，才會有「好心肝事件」，或有錢人直接飛去美國打。金傳春強調，疫苗不夠時，更要討論如何用在刀口上，不可能按照原本規劃，讓疫情一直燒下去，這是不人道的，要考慮怎樣有效控制疫情，很多傳播的是年輕族群、不發病者，加上「人的流動」對傳播多少有影響，建議施打類別和疫苗分配「要全盤考慮」，並增加「高發區」。

金傳春補充說明，日前建議指揮中心在疫情高發區，疫苗要多分配一點，原因有三，一是基於病例數居高不下，二是「致死率還在攀升中」，最後是「病例從雙北散播到其他地方」，為了將來三級警戒不會拉的太長，對台灣社會、經濟有莫大影響，主張在雙北疫區「增加疫苗量」，這中間有一好處是，疫苗覆蓋率高後，能去看每一小區，能不能將傳播率降下來，這是比較重要的。

金傳春強調，很感謝指揮中心指揮官陳時中對這些建議都有儘早修正，更在今天記者會宣布高風險地區的雙北，增加疫苗配比10%，中高風險的苗栗、台中市和彰化等縣市增加5%，由於已知這幾天都有死亡案例，這些不只年長者，還有年輕人，這點對所有公衛學者而言，大多都會放在優先考量。

ET快訊
快訊／台中媽1打3！男嬰疑遭「同床3歲哥」壓到沒呼吸　送醫不
直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳狂攬客
吳佩慈男友遭爆虧百億押豪宅！停業防疫又欠債「酒店王國爆危機」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣長者致死率高於全球平均3%！疫苗到位慢　台大醫提3保命建議

頭髮恐沾病毒！皮膚科醫師教一進家門「8步驟」消毒專業SOP

中南部今起一路有雨到下周　滯留鋒面重返！全台變天時間曝

賈永婕哽咽捐救命神器：前線戰士打仗，後方就要支援！　醫護拍手

唐吉訶德西門店突「暫停營業消毒」　重新開店時間曝光

賈永婕捐342救命神器！臉書曝「No.1神隊友」　第一時間反應超感人

各縣市拚疫苗施打效率！陳時中：一階先打完會「提早發配」

台北「一聲等等」10小時才有疫苗！醫氣衝衛生局…目睹現場超心酸

台塑麥寮廠員工回高雄確診！百名同鄉深夜搭專車回雲林

父確診身亡！兒沉默跪雨中突「情緒潰堤」…悲痛嘶喊：爸爸快跑

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

鴨仔蛋忘記吃「孵出5隻小萌鴨」　他秒變現成鴨爸：希望能活下去

4歲Lucy慫恿Olie越獄！　隋棠曝「犯案過程」網融化：教得超好

賈永婕募集6804萬買「救命神器」 陳時中致謝：政府也已購500台

台灣長者致死率高於全球平均3%！疫苗到位慢　台大醫提3保命建議

頭髮恐沾病毒！皮膚科醫師教一進家門「8步驟」消毒專業SOP

中南部今起一路有雨到下周　滯留鋒面重返！全台變天時間曝

賈永婕哽咽捐救命神器：前線戰士打仗，後方就要支援！　醫護拍手

唐吉訶德西門店突「暫停營業消毒」　重新開店時間曝光

賈永婕捐342救命神器！臉書曝「No.1神隊友」　第一時間反應超感人

各縣市拚疫苗施打效率！陳時中：一階先打完會「提早發配」

台北「一聲等等」10小時才有疫苗！醫氣衝衛生局…目睹現場超心酸

台塑麥寮廠員工回高雄確診！百名同鄉深夜搭專車回雲林

父確診身亡！兒沉默跪雨中突「情緒潰堤」…悲痛嘶喊：爸爸快跑

新手爸媽不可錯過！美式賣場幫寶適優惠每箱折140元　線上同步中

杯麵躲貓貓！日清「貓耳包裝」萌翻鏟屎官　還藏神功用網狂讚

狗狗洗澡像打仗！長毛短毛犬手法大不同　貓咪不洗澡竟長出黑粉刺

台中男留學加拿大不當兵　母：兒生小孩當爸了！實在無法回國

高雄旗山「媽祖x警察」再度跨界聯名！推最強護身符2.0保平安

快訊／台中媽1打3！男嬰疑遭「同床3歲哥」壓到沒呼吸　送醫不治

3旅外包辦前三順位　胡智為、曾仁和評估中尚未表態

全台剩3縣市長者疫苗接種採「預約制」　林靜儀：真要堅持嗎

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

詹皇看厄文倒下「大罵髒話」　奈許不催哈登回歸：避免長期傷害

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

生活熱門新聞

預測「確診低於200例」！醫：台灣不會有事

苦等疫苗10小時氣炸！衛生局現場讓醫師好心酸

父確診身亡！兒淚跪雨中嘶喊：爸爸快跑

爆柯文哲父母「預約接種疫苗」完成！周玉蔻：不慚愧嗎？

全家快篩陰性「PCR都轉陽」：全是無症狀

醫師教回到家「8步驟」消毒專業SOP

賈永婕募救命神器　中央慢半拍被罵翻

今晚8縣市持續豪、大雨特報

留言直接開戰！禾馨醫嗆柯P「聽你在放屁」

仲介藏46移工　一驗竟8人陽性

泰國否認蔡英文「優先使用AZ說法」　泰譯聞抓到元兇了

確診男隔離後退燒「謹慎自驗」仍確診　控10+7：破口

嗆柯P在放屁　禾馨醫暴怒原因曝光！

台塑員工回高雄確診！百名同鄉搭專車北返

更多熱門

相關新聞

預測「確診低於200例」！醫：台灣不會有事

預測「確診低於200例」！醫：台灣不會有事

衛福部草屯療養院醫師沈政男12日表示，目前每日發病人數低於200例，雙北快篩陽性率也持續下降，意味著疫情降溫，引起許多討論。對此，他13日再度發文，同時附上13日新增的確診人數，證實了自己的說法，「今天新增174例。我昨天有沒有說，就要降到200例以下？」

歐盟官員：避免為60歲以上者打AZ疫苗

歐盟官員：避免為60歲以上者打AZ疫苗

快訊／華南銀總行再增2名確診！　已安排全體同仁篩檢

快訊／華南銀總行再增2名確診！　已安排全體同仁篩檢

群創台南、高雄廠全體員工快篩！結果出爐

群創台南、高雄廠全體員工快篩！結果出爐

大S「屠殺文」紅到海外！　大馬網友論戰

大S「屠殺文」紅到海外！　大馬網友論戰

關鍵字：

公衛學者金傅春新冠肺炎COVID-19台灣防疫中央流行疫情指揮中心陳時中台灣疫情社區感染本土病例疫苗致死率

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

台中男摩鐵猝死快篩陰　保險套拆封未用

預測「確診低於200例」！醫：台灣不會有事

苦等疫苗10小時氣炸！衛生局現場讓醫師好心酸

金門疫苗「室外開箱照」網一看：完了

父確診身亡！兒淚跪雨中嘶喊：爸爸快跑

AZ延遲爭議！蔡英文遭泰國打臉　他預測3結果

住5年退租！房東「扯扣3萬6800元」：很合理

網酸大S扯後腿！小S：我姊是好人

爆柯文哲父母「預約接種疫苗」完成！周玉蔻：不慚愧嗎？

警專生插隊打疫苗　台南高雄認了

「物流惡狼」性侵同居幼女11年！她1招復仇

李光洙「避免成員遭懲罰」串通製作組

林心如宅在家做蛋糕！　「烤箱反射」洩火辣穿搭

全家快篩陰性「PCR都轉陽」：全是無症狀

更多

最夯影音

更多
背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚
柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面