疫情遲不降溫　公衛學者：決策者不接納專家意見





▲金傳春認為，台灣在疫苗規劃上不完整。（圖／記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導

六都配發疫苗「數量」和施打「順序」成各界討論話題，許多聲音直指最嚴重熱區新北市，分配數量比高雄市少，公衛學者接受《ETtoday新聞雲》訪問認為，降低傳播率、致死率跟重症率是當前最重要的三目標，三級警戒至今，疫情沒懸崖式快速下降，疫苗分配若照原本規劃持續，「是不人道的」，因此必須「全盤考量」，增加「高發區」，但有專家直言國家決策者「不是那麼喜歡不同意見」。

不具名公衛學者提到，印度疫情開始受到控制，就是快速打疫苗，傳播力高、非常快速的致死率病毒，不停變種，防疫做法不能停留在去年剛爆發時，防疫是跟病毒競賽，要很快，如歐美歷經幾好幾波後陸續解封，也是「馬上打疫苗」，必須提醒大家，這次疫情進入，台灣還在學習中，要用虛心的態度討論、做調整。

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這位學者接著說，不管誰做指揮官壓力都會很大，因為疫情很有可能會再上來，「只是國家決策者，不是那麼喜歡不同意見」，建議指揮中心趕快找免疫、感染等多一點的專家，召開網路會議，讓大家去發表意見、討論，甚至辯論都可以，接納「真正懂公衛的專家意見」，了解台灣各縣市疫情差異，才有機會真的讓疫情降溫。

▲莫德納疫苗。（圖／記者周宸亘攝）



台灣大學公共衛生學院兼任教授金傳春指出，「疫苗分配，剛開始已經錯了」，估算疫苗錯了，每人要施打兩劑，台灣至少就要有4600萬劑，還要再往上加台僑回國、外國人和旅客等身份，以上這些都沒完整規劃，但國衛院有「疫苗之研發、採購與安全性評估政策研議」相關說明，專家開了很多次會議，不知道決策的人有無讀到相關資料，但就算再怎麼忙，也都要派人去了解。

金傳春說，疫苗分配要用「平時」和「戰時」兩種情況看，「現在已經就在燒」，雙北疫情居高不下，三級警戒至今控制，無法像懸崖式快速往下降，代表有些傳播者沒具體找到，加上雙北以外的病例，一定要給足資源、人力等，儘早完全控制。首要目標是「降低傳播率、致死率跟重症率」，以上週跟這週致死率看，沒有快速往下降，如此一來，疫苗分配就要回到戰時，她舉2009 年H1N1新型流感大規模施打疫苗為例，當時並不是打65歲以上的高危險群，而是打在中小學族群，打在有可能的「傳播者」，當時打完兩週後，全國病例數就下降。

▲▼金傳春說，許多人看到疫苗分配很憤怒，因為想打的人打不到。（圖／記者周宸亘攝）

金傳春表示，第一週三級警戒民眾很焦慮，第二週致死率上升更緊張，第三週看到疫苗分配法則是憤怒的，因為想打的人打不到，才會有「好心肝事件」，或有錢人直接飛去美國打。金傳春強調，疫苗不夠時，更要討論如何用在刀口上，不可能按照原本規劃，讓疫情一直燒下去，這是不人道的，要考慮怎樣有效控制疫情，很多傳播的是年輕族群、不發病者，加上「人的流動」對傳播多少有影響，建議施打類別和疫苗分配「要全盤考慮」，並增加「高發區」。

金傳春補充說明，日前建議指揮中心在疫情高發區，疫苗要多分配一點，原因有三，一是基於病例數居高不下，二是「致死率還在攀升中」，最後是「病例從雙北散播到其他地方」，為了將來三級警戒不會拉的太長，對台灣社會、經濟有莫大影響，主張在雙北疫區「增加疫苗量」，這中間有一好處是，疫苗覆蓋率高後，能去看每一小區，能不能將傳播率降下來，這是比較重要的。

金傳春強調，很感謝指揮中心指揮官陳時中對這些建議都有儘早修正，更在今天記者會宣布高風險地區的雙北，增加疫苗配比10%，中高風險的苗栗、台中市和彰化等縣市增加5%，由於已知這幾天都有死亡案例，這些不只年長者，還有年輕人，這點對所有公衛學者而言，大多都會放在優先考量。