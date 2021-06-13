「有更多可以用」　歐盟官員籲：避免為60歲以上者接種AZ疫苗

▲民眾施打疫苗。（圖／路透）



中央社

媒體今天引用歐盟藥品管理局疫苗部門負責人卡瓦列里說法報導，除了較年輕族群，成員國也應避免為60歲以上的人接種阿斯特捷利康疫苗。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）認為，阿斯特捷利康（AstraZeneca）AZ疫苗對所有年齡層都是安全的。但人們擔心這種疫苗會引發罕見血栓，而且歐盟有更多疫苗可用。

有些歐盟成員國限制只為年齡50到65歲間的人接種AZ疫苗，因為有罕見的血栓病例，主要出現在年輕人。

卡瓦列里（Marco Cavaleri）告訴義大利媒體「新聞報」（La Stampa）：「在疫情流行的背景下，我們的立場是，如果從施打（AZ疫苗）的風險效益比來看，仍然對所有年齡層有利。」

▲南韓在醫療機構工作的女性，接種疫苗。（示意圖，非本人／路透社）



然而，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例數正在下降，並且考慮到較年輕族群較少暴露在疫情相關風險，卡瓦列里表示，最好在他們身上使用基於信使核糖核酸（mRNA）技術的疫苗，如莫德納（Moderna）疫苗和美國輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗。

被問到是否應避免給60歲以上的人施打阿斯特捷利康疫苗時，卡瓦列里說：「是的，有鑑於有更多的信使核糖核酸疫苗可使用，如法國和德國等許多國家都在考慮。」

註：

信使核糖核酸mRNA疫苗（莫德納與輝瑞）

腺病毒載體疫苗（AZ）



