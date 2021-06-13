居家防疫亂買東西！口罩支架、酒精噴霧被點名最廢　網：超難用

▲「口罩套」及「口罩收納夾」是近期很夯的防疫小物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者彭懷玉／綜合報導

三級警戒持續至6/28，意味待在家的時間更長，悶得發慌和緊張心理作祟，不少人會開始網購及買防疫相關延伸品，包含防疫護目鏡、口罩支架等。就有網友在PTT上發文問大家，「買過最廢的東西是什麼？」釣出熱烈迴響，「口罩支架真的超爛」、「自動酒精噴霧...霧超小」、「口罩支架+1。」

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▲口罩支架。（圖／翻攝自PTT）

防疫宅在家，不少人動動手指網購，將食衣住行育樂用品宅配到家或超商，物流爆單，超商也堆滿網購商品。原PO就表示，因為在家想DIY甜點，免不了得買一堆西點模具，因此買了不少種類或形狀的蛋糕模，玩到後來才發現，其實根本不需要那麼多，導致收納空間根本不夠。但他也驚嘆掃地機器人好用，後悔的是，竟然沒有早點買，直言「救了婚姻，也救了自己。」

▲掃地機器人。（示意圖／記者周宸亘攝）

此貼文也釣出不少網友回應，分享防疫期間買了會後悔的物品，正夯的防疫小物「口罩支架」被多次點名，網友直言，「口罩支架真的超爛」、「口罩支架+1」，不過也有人持正面意見「口罩支架我覺得很讚」，其他防疫品相關評價還包含「自動酒精噴霧，霧超小」、「口罩套 20元小廢物」、「紫外線燈 不確定是否有效 還是酒精實用」。有趣的是，吵得沸沸揚揚的國產疫苗股票也被無情點名2次。