桃園7月大雙胞胎也中！保母兒是感染源　接回嬰「一家6口4染疫」

▲桃園11日防疫記者會上公布新增的19名確診者中，有2起家庭群聚案件 。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

指揮中心11日宣布台灣本土病例新增286名，其中桃園市11日新增19名確診個案，其中1名與京元電子群聚案相關，為盛華人力公司的高階主管，赴竹南廠協助防疫卻不幸確診；已知疫調已有9位，其餘9位仍在疫調中，不過確診個案中有2起家庭群聚，其中有一對雙胞胎為送到保母家照顧，保母沒有確診，不過因為保母兒子有確診情形，因而被傳染，返家後再傳給家人，一家6口有4人染疫。

桃園市11日新增19名確診者，其中1名與京元電群聚案有關，為盛華人力公司的高階主管，因負責京元電子的人力仲介業務，因此被派駐到京元電子竹南廠協助疫情處理，由於其戶籍和居住地皆在桃園，因此被歸為桃園個案。新聞處表示，衛生局已將他的家人部分匡列，目前也對同住家人進行採檢，採檢結果尚未出爐。

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而在新增的19名確診者中，有2起家庭群聚感染事件，其中一個家庭因有成員到過松山火車站，返家後確診，再傳給2名家人；另一起為父母將一對7個月大的雙胞胎送往保母家托育，保母本身沒有確診，沒想到卻因為保母兒子確診而染疫，返家後再傳給其他同住家人，一家6口已有四人染疫，不過幸好雙胞胎目前皆沒有明顯症狀。衛生局局長王文彥就表示，11日新增的19名個案中有7名為家庭群聚，感染源多為家庭成員外出與確診者接觸而感染。

▲▼桃園11日公布確診者足跡。（圖／桃園市政府提供）



▲▼桃園11日公布確診者足跡。（圖／桃園市政府提供）

