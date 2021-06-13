研究：Delta病毒患者靠「雞尾酒療法」症狀1天消失　醫曝濫用後果

▲印度亞洲腸胃病學研究所（AIG）實驗發現，雞尾酒療法對印度變異毒株（Delta variant）效果顯著。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

印度亞洲腸胃病學研究所（AIG）展開大規模研究，試驗抗體雞尾酒療法對印度變異毒株（Delta variant）的有效性。學者宣稱，40名染疫受試者「症狀在1天內消失」。但是，所長瑞迪（Dr Nageshwar Reddy）警告，此療法必須謹慎使用，因為如果「過度使用，就會出現更多變種病毒」。

《新德里電視台》引述研究團隊說法報導，40名3至7天內感染患者參加試驗，服用單劑抗體雞尾酒藥物，並於1周後接受檢測分析。瑞德表示，「他們24小時內從發燒、疲憊等臨床症狀中恢復」，且幾乎所有病患「接受PCR檢測時，病毒都消失了」。

儘管如此，瑞迪也強調，唯有在衛生部依法緊急授權的情況下，才可以在經篩選患者身上謹慎使用此療法，以免適得其反，造成更嚴重的後果。

瑞德引述美國研究結果指出，抗體雞尾酒療法對於英國變異毒株（Alpha variant）、南非變異毒株（Beta variant）以及巴西變異毒株（Gamma variant）有效，但此前沒有人測試過印度變異毒株。

雞尾酒療法去年被用於美國前總統川普的染疫療程，此後受到各界關注；據悉能夠減緩輕症、中度症狀患者病情，雖費用十分高昂，但需求持續成長。另外，患者接受此療法後，體內將存在大量抗體，建議3個月後再接種疫苗。

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