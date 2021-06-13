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張文宏：變種病毒臨床數據顯示「人類可贏得這場持久戰」

▲新冠肺炎疫情未緩解，廣州荔灣區所有居民進行新一輪核酸檢測。（圖／CFP）

▲廣州再爆本土疫情，官方展開大規模檢測。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

變種新冠病毒為防疫帶來更大挑戰，不過，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏12日晚間發文表示，從變種病毒的臨床數據中可以發現，人類仍可贏得這場持久戰。

張文宏指出，病毒的變異使得新冠毒株的傳染性和致病性發生了變化，最早在英國流行的變異株（Alpha）使得傳染性增加56%左右，其後發現的Beta病毒株（南非流行的變異株）也存在傳染性增加，Gamma病毒株（南美流行變異株）則可能增加1.4～2.2倍的傳播性。

▼復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

▲▼上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

張文宏提到，印度流行的突變株（Delta）不僅在廣州引起本土病例的快速傳播，今年3月份也開始在英國登陸，「然而，D株並未在英國出現明顯的第三波，看來D株雖然在英國登陸，但是並未形成氣候，英國疫情還在可控之中。」

張文宏認為，由於英國的疫苗覆蓋率較高，疫情處於可控之中，從致病性來看，回顧性研究對12383個D變異株感染者進行了分析，總共有126人住院，需要住院的病例數僅1%，重症率並不高，病死率當然也遠低於1%，「這說明雖然英國當前被這個D變異株攻破，並成為主要的流行株，但是並未增加臨床的壓力，無論是重症率或者病死率均未增加，也就是說，近期無論是哪個國家或者地區，病死率增加還是與疫情失控後的醫療資源擠兌有關，而不是因為病毒的變異。」

張文宏表示，先前的研究發現，一些中和抗體對D株仍然有著較好的中和抑制效果，2劑BNT疫苗接種對D株的有症狀感染有效性超過80%。非常重要的一個數據還是來自於英國的這12383個D株感染者，根據對126個住院患者進行的分析發現，其中83人未接種過疫苗，僅有3人接種2劑，「說明在住院的患者中，完成兩針接種的比例僅2.3%，這說明絕大多數（佔比97.7%）因為感染D株住院的人群中沒有接受過完整的疫苗接種。」

▲防疫人員在廣州番禺封控區實施健康篩查登記。（圖／CFP）

張文宏指出，這個結果也從實際臨床數據出發，說明疫苗對於新冠突變株的保護（尤其是重症病例發生）依然十分樂觀，「雖然病毒的這些變異株對中和抗體和疫苗都有著不同水平的影響，但是總體來說各類疫苗對目前存在的所有突變株仍然有效。」

張文宏提到，在過去的數月時間內，因為疫苗的廣泛接種，人們在真實世界中逐漸認識到了部分疫苗對於人群的保護力的情況，如在以色列接種的疫苗的保護力可達90%以上，在卡達進行的研究中發現疫苗對A（變異）株的保護力約為87%，對Beta的保護力為72.1%。AZ疫苗對A株的保護力約為70.4%。

張文宏強調，只有完成疫苗的廣泛接種，才能建立起對病毒傳播的阻擋，一旦有病毒輸入，哪怕是變異病毒，其傳播速度也會大幅度減弱，此時就可以從容淡定地採取精準防控，將該病毒的危害級別大幅度降低，維持世界的正常開放與運行。

▲廣州市民接種新冠疫苗。（圖／CFP）

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