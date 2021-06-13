巴西總統沒戴口罩群聚千人　遭地方政府開罰！挺疫苗卻驚爆1句話

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴西迄今已有超過48.5萬人死於新冠肺炎，但總統波索納洛（Jair Bolsonaro）仍持續淡化疫情嚴重性，甚至12日出席聖保羅一場數千名機車騎士齊聚的公開集會時，沒有戴口罩。當地政府如今證實，波索納洛因為沒戴口罩違反防疫規定，開罰552.71雷亞爾（約新台幣3000元）。

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro） 。（圖／路透，下同）

綜合法新社等外媒報導，波索納洛12日出席大型政治集會「Accelerate for Christ」，可見他戴上安全帽騎著機車向一旁人群揮手致意，全程沒有戴口罩。他更在發表談話時表示，已接種疫苗的人戴口罩是件毫無意義的事，計畫撤銷要求打過疫苗的人戴口罩的規定，「任何反對這一點的人就是不相信科學，已經接種疫苗的人絕對不可能再傳播病毒。」

只不過，打過新冠疫苗是否就沒有散播病毒的風險，科學界迄今尚未證實。此外，衛生機構數據顯示，巴西接種2劑新冠疫苗的人口不到12%，專家認為，在大多數的人完整接種疫苗之前，口罩防疫政策仍應保留。

聖保羅政府事後證實，波索納洛、他的兒子眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）及基礎建設部長葛梅茲（Tarcisio Gomes）違反防疫規定，包括沒戴口罩及違反保持社交距離等，每人各罰552.71雷亞爾（約108美元；新台幣3000元）。消息傳出後，巴西總統府並未做出回應。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast