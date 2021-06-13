莫斯科全市下周放假「薪水照領」！確診飆去年高峰　急推在家防疫

▲俄羅斯首都莫斯科本周病例激增。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

俄國首都莫斯科（Moscow）本周病例激增，滾動式7日平均確診數突破1萬。市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，「過去一周，新冠病毒的傳播情況急遽惡化，新確診病例數已經躍升至去年高峰值」，他宣布15日至19日為「有薪防疫假」，呼籲市民好好待在家防疫。

CNN、《塔斯通訊社》報導，索比亞寧表示，「為了停止不斷上升的發病率、拯救人們性命，我今天簽署法令，將2021年6月15至19日定為非工作日，並且保留勞工薪資」。

儘管如此，「有薪防疫假」政策不適用軍隊與重要產業。另外，莫斯科的餐廳、咖啡廳、酒吧、夜店以及其他娛樂場所13至20日也實施禁令，晚間11時至隔日早上6時停止營運，僅能提供外帶服務。

▲莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）被視為總統普丁的重要親信。（圖／達志影像／美聯社）



莫斯科12日1通報6701例、67人染疫死亡，市府建議企業恢復遠距工作，呼籲居民嚴守防疫措施、積極接種疫苗。索比亞寧透露，由於該市疫情複雜，數千張病床被再次重新設計，以利服務大量患者。醫師們也發現，許多重症病患不是「傳統」高風險族群，許多中年人甚至年輕人的病情也很嚴重。

俄羅斯擁有1.4億人口，根據約翰．霍普金斯大學數據，該國至今通報501多萬例確診、將近12.4萬人染疫死亡，目前注射將近3300劑疫苗。

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